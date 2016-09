La Fiscalia de l'Audiència Nacional obre diligències per la crema de fotografies del rei durant la Diada

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert diligències sobre la crema de fotografies del rei Felip VI al tram final de la marxa de l'esquerra independentista de la Diada, segons han informat aquest dimarts fonts d'aquest cos.

El Fiscal investiga si es van produir delictes d'injúries a la Corona i altres connectes i també analitza la piulada que la CUP de Barcelona que deia: “Si el rei vol corona, corona li darem, que vingui a Barcelona i el coll li tallarem”.

La Fiscalia actua després de rebre l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre els fets que van tenir lloc a la manifestació de l'esquerra independentista, on diverses persones van cremar fotografies del monarca així com les banderes espanyola, francesa i de la Unió Europea.

Amb tot, segons les mateixes fonts, l'informe dels Mossos no identifica cap persona concreta i es limita a descriure els fets.

La crema va tenir lloc aquest diumenge a darrera hora de la tarda a la plaça Comercial del Born després que la manifestació hagués transcorregut pels carrers del centre de Barcelona. La marxa va ser convocada per la CUP i entitats com Arran, Endavant o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. La manifestació es va iniciar a la plaça Urquinaona fins a l'esplanada del Born i va comptar amb la participació de 5.000 persones, segons els convocants, i de 2.300, segons l'Ajuntament.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert diligències només per la crema de fotografies del monarca per determinar si s van cometre delictes d'injúries a la Corona i contra altes institucions de l'Estat. Per contra, les actuacions per la crema de banderes es duran a terme previsiblement als jutjats de Barcelona, segons va apuntar aquest dilluns el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.