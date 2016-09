Una noia es precipita d'un edifici en obres a Sant Feliu

Una noia de 13 anys ha resultat ferida greument després d'haver-se precipitat al buit des d'un edifici en obres a Sant Feliu de Guíxols. Els fets van tenir lloc dimarts, pels volts de tres quarts de deu de la nit, entre el número 8 i 12 de la ronda Nord, al barri de Vilartagues de la capital ganxona. Un testimoni que passava pel lloc va avisar al telèfon 112 del servei d'emergències que una noia estava molt mal ferida després d'haver caigut dins l'edifici en obres. El testimoni va explicar que va sentir un cop molt fort i que, en apropar-s'hi, va veure la jove. Al lloc s'hi van desplaçar tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos. La noia va ser atesa immediatament pels sanitaris i trasllada amb ambulància fins a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu. La jove tenia el braç, la tíbia i el peroné trencats, i policontusions per tot el cos, segons el SEM.

La investigació preliminar dels Mossos d'Es quadra determina que la noia va caure d'una alçada de 12 metres pel forat de l'ascensor. Tot i que es desconeixen les causes que van provocar la caiguda, la policia descarta per ara que es tracti d'un fet violent, i que en tot cas va ser una precipitació accidental. Els mossos també investiguen si la noia estava sola en el moment dels fets o si bé estava acompanyada per una altra persona i que aquesta fugir espantada pel que havia passat.

L'edifici des d'on va caure la noia està abandonat des de fa aproximadament sis anys. La bombolla immobiliària aquí també va fer estralls i les obres es van aturar, deixant l'edifici en un esquelet de formigó. Tant aquests immobles com els veïns de la zona han estat víctimes dels lladres que han sostret tot allò que tenia valor, deixant l'edifici despullat. L'accés a l'immoble és obert, ja que no hi ha cap tanca que hi impedeixi l'entrada, ja que també va ser sostreta en el seu moment pels pispes.