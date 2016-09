Detingut un conductor d'autobús que circulava begut per l'AP-7, a Fogars

Els Mossos d'Esquadra van detectar dilluns una perillosa situació al tram gironí de l'autopista AP-7. A dos quarts de quatre de la tarda, una patrulla de trànsit va veure el conductor d'un autocar parlant pel mòbil. El bus estava circulant en aquell moment a l'altura del punt quilomètric 92, al terme municipal de Fogars de la Selva, i els agents el van fer aturar per denunciar el xòfer del vehicle. Mentre els efectius identificaven el conductor van observar que aquest presentava clars símptomes d'estar sota la influència de begudes alcohòliques. Com a conseqüència, li van practicar la prova i va donar un resultat positiu: va marcar 0,87 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, una taxa gairebé sis vegades per sobre del límit màxim permès, que en aquest cas és de 0,15 mg/l. Els investigadors el van detenir aleshores com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per haver conduït amb una taxa d'alcoholèmia penalment punible.

L'home té 44 anys, és de nacionalitat letona i no li consta cap domicili conegut. Quan es va originar l'actuació policial, el xòfer estava traslladant un grup de trenta-quatre turistes. Havien iniciat el trajecte a Pineda de Mar i es dirigien a Lloret, on tenien previst fer un tast de vins. Un conductor substitut es va acabar fent càrrec de l'autocar. El bus va ser portat a Pineda de Mar, on va quedar immobilitzat, ja que els efectius van descobrir que presentava diverses anomalies. Els agents també van denunciar administrativament l'empresa de transports per manca de dades a l'aparell tacògraf, així com per falta d'anotacions als discos de registre de conducció.

Dimarts d'aquesta setmana l'arrestat va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar, on es va decretar la seva posada en llibertat amb càrrecs.