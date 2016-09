Condemnen els vuit esvalotadors de la Cambra de Comerç

Condemnen els vuit activistes sospitosos d'haver provocat els aldarulls a la Cambra de Comerç de Girona durant la vaga general del 14 de novembre del 2012. El jutjat penal número 1 de Girona considera provat que els acusats van “envair” l'edifici i van alterar greument l'ordre públic. És per això que han estat castigats a penes que oscil·len entre els sis mesos i l'any i mig de presó pels delictes de desordre públic, atemptat a agent de l'autoritat, danys i lesions. Segons la sentència, l'acció va ser premeditada i tots els sospitosos hi van participar en major o menor mesura. A més, com a mínim cinc d'ells van agredir a cops de peu i de puny els agents dels Mossos d'Esquadra que van intervenir en l'actuació, algun d'ells fins i tot amb un cinturó o amb una mena de màquina expenedora de tiquets. Pel que fa a la responsabilitat civil, la sentència condemna dos dels acusats a indemnitzar un mosso amb 222 euros per les lesions; un altre, a pagar 170 euros pels desperfectes causats a l'edifici, i un altre, 1.230 euros per haver trencat la porta de la Cambra de Comerç.

Massa tard a jutjar-se