Esplugues rebutja l'assassinat d'una veïna i detenen el seu company

Esplugues de Llobregat ha rebut amb estupor la notícia de la mort violenta d'una veïna dijous al vespre, i autoritats i veïns van mostrar ahir el rebuig total al presumpte assassinat. La víctima, de 33 anys, va ser trobada morta amb ferides d'arma blanca pels Mossos d'Esquadra, alertats pels veïns, en un immoble del carrer Francesc Layret. En el mateix pis hi havia un home també greument ferit que seria la parella de la dona morta, de 49 anys i de nacionalitat colombiana. Els Mossos van detenir-lo ahir a l'hospital de Bellvitge, on es recupera de les ferides, com a presumpte autor de l'homicidi. Segons fonts judicials, no constaven antecedents de violència entre els membres de la parella i alguns veïns han manifestat a aquest diari la perplexitat pel succés, ja que no hi havia indicis que es pogués produir. Veïns i autoritats es van concentrar ahir al migdia davant de l'ajuntament per guardar un sentit minut de silenci en record de la veïna. La concentració va aplegar desenes de veïns i alumnes de l'escola Natzaret, on estudia la filla de la víctima, per condemnar la violència masclista i donar suport als familiars i amics de la dona morta. L'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, va manifestar el rebuig del municipi a l'assassinat i va reclamar un pacte d'estat contra la violència masclista. En un ple extraordinari es va decretar un dia de dol i es van suspendre els actes d'ahir de la festa major. Al vespre es va fer una manifestació de protesta.