Un home mor en quedar atrapat en una porta corredissa

Un home va morir ahir al matí en quedar atrapat a la porta corredissa de l'entrada d'una empresa a Martorell, segons van informar els Mossos d'Esquadra. Els fets van passar poc abans de tres quarts d'onze del matí en una empresa situada al Vial Centre, quan un camioner, un home romanès de 56 anys que duia material per a aquesta firma, va quedar atrapat en ficar la mà a dins del mecanisme de la porta corredissa de l'entrada. Els serveis d'emergència que es van desplaçar fins al lloc dels fets per atendre l'home no van poder fer res per salvar-li la vida.

Entre els efectius que van acudir al lloc per atendre l'accident hi havia tres dotacions dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de la Policia Local de Martorell, tres ambulàncies del SEM i tres dotacions dels Bombers de la Generalitat. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Martorell i del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.