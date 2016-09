Les causes, impossibles d'esbrinar

L'Ajuntament troba allotjament per a deu afectats en un hotel

Les causes de l'explosió que va tenir lloc diumenge en un pis de la cèntrica Gran Via de Premià de Mar i que va provocar una víctima mortal i disset ferits són impossibles de determinar. Segons fonts properes a la investigació, l'estat en què ha quedat l'habitatge –bona part està calcinat per les flames– fa difícil determinar amb exactitud què va provocar el sinistre i confirmar, tal com va apuntar el conseller d'Interior, Jordi Jané, si l'explosió de gas natural havia estat accidental o provocada. En qualsevol cas, les vint-i-una famílies del bloc d'habitatges situat al número 196-198, que ahir ja havien passat la nit fora de casa, no podran tornar-hi per una llarga temporada.

Tot i que ahir tenien via lliure per entrar-hi si ho necessitaven, els veïns d'un dels edificis adjacents, concretament el situat al carrer Elisenda de Montcada, van haver de ser desallotjats ahir al vespre d'urgència perquè l'estructura també hauria quedat greument afectada i no reuniria totes les garanties de seguretat. La decisió, segons l'alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, es va prendre com a mesura preventiva pels danys que afecten l'immoble, després de les inspeccions que els serveis d'emergència i els tècnics municipals van fer durant tot el dia als habitatges de la zona. Es tracta d'un bloc de quatre plantes situat al número 39, i de tots els que han resultat afectats per l'ona expansiva de l'explosió de diumenge, és l'únic que toca paret per paret amb l'edifici sinistrat, que ahir va ser inspeccionat pam a pam tant per arquitectes com per tècnics. El principal temor dels residents és que no es pugui mantenir dempeus perquè l'estructura ha quedat molt malmesa i s'ha hagut d'apuntalar.

Tant és així que, tot i que es va oferir als veïns la possibilitat de recollir algunes de les seves pertinences en companyia dels bombers, alguns d'ells van rebutjar l'oferiment. Els que sí que van entrar van recollir el més imprescindible i bàsic. En Juan, que fa gairebé vint anys que viu al cinquè tercera de l'immoble de Premià de Mar, és un dels veïns que esperaven torn per pujar a casa seva. “No sabem quin és l'estat de l'estructura però ja ens han dit que ha quedat molt tocada i que això anirà per llarg”, lamentava. Ha passat la nit a casa d'uns familiars i ho continuarà fent fins que calgui amb la incertesa de no tenir cap data de retorn. Proveït de les bosses que a corre-cuita ha trobat, espera arreplegar tot el que és “irreemplaçable i més personal”, com ara les fotografies o les escriptures de l'habitatge, però també alguna cosa de roba “per anar tirant”.

Pel que fa als ferits, dels disset que inicialment van haver de ser atesos pels serveis d'emergència, ahir quatre continuaven encara hospitalitzats arran del greu incident. Segons va informar el Departament de Salut, tres dels afectats continuen en estat greu (dos estan ingressats a Can Ruti i l'altre, a l'hospital Vall d'Hebron), i pel que fa al quart es preveu que avui rebi l'alta mèdica perquè està ferit lleument.

Amb l'objectiu de centralitzar totes les demandes dels afectats, l'Ajuntament ha habilitat al centre cívic una oficina especial d'atenció no només social, sinó també psicològica i jurídica. Una de les veïnes que ahir es van apropar a primera hora a la recerca d'ajuda relatava que, després de la forta explosió, una finestra del pis va caure sobre el cos del seu fill i que en un primer moment pensava que era mort. L'endemà de tot plegat encara arrossega aquella imatge i està greument afectada.

El bloc on va haver-hi l'explosió no és habitable però els adjacents, tampoc. En la majoria dels casos, l'ona expansiva va rebentar els vidres de les finestres i fins que no es duguin a terme aquestes petites obres de reparació, els veïns tampoc volen tornar a casa.

Allotjament provisional