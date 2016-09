L'esquarterador de Girona ja sap la possible pena

El fiscal demana una pena de 17 anys i 10 mesos de presó per a Dave Verbist, l'home que va confessar haver estrangulat i esquarterat una dona en un pis de Girona. Per al company de pis, Doramas Sánchez, sol·licita una condemna de 3 anys i 4 mesos de presó per encobriment i profanació de cadàver.

El fiscal Enrique Barata sosté que els fets van ocórrer cap a les dues de la matinada del 24 d'octubre del 2013. Els dos acusats i la víctima van anar al pis que ells tenien llogat al carrer Pare Coll de Girona. Durant la nit, Doramas Sánchez se'n va anar a dormir mentre Dave Verbist i la víctima anaven a l'habitació d'ell a mantenir relacions sexuals. “Mentre estaven al dormitori, Dave Verbist va col·locar un cable enrotllat al coll de la víctima i, sent conscient que li causaria la mort per asfíxia, va estirar fort i prolongadament amb les dues mans fins a estrangular-la”, indica el fiscal en el seu escrit de conclusions provisionals.

L'acusació pública indica que la víctima no va poder defensar-se ni demanar ajuda perquè l'acusat la va atacar de manera “sobtada i inesperada”. Considera que Verbist va cometre el crim aprofitant-se de la intimitat del dormitori i sabent que la dona no esperaria una conducta “violenta i mortal” durant una relació íntima. “Li va ser impossible demanar o rebre ajuda perquè l'acusat li estava pressionant fortament el coll amb el cable impedint-li cridar”, afegeix el fiscal.

Segons el fiscal, a primera hora del matí després de cometre el crim, Verbist va explicar al seu company el que havia fet. “Li va explicar la mort violenta de la víctima i Doramas Sánchez va veure el cadàver al dormitori de l'acusat”, relata el fiscal. El company de pis, en comptes d'alertar la policia, va decidir encobrir el seu amic. Tots dos van acordar fer desaparèixer el cos esquarterant-lo, repartint els fragments en bosses d'escombraries i llançant-los en diverses zones boscoses del voltant de Girona. El fiscal, Enrique Barata, afirma que van actuar “faltant al respecte que la seva memòria i dignitat com a persona mereixen” i amb “total menyspreu” cap a la víctima.

Mentre Sánchez anava a treballar, Dave Verbist va trossejar el cadàver a la banyera amb un ganivet. Quan el company de pis va tornar de la feina, va ajudar Verbist a baixar les bosses d'escombraries i li va deixar les claus del seu cotxe perquè pogués “traslladar i tirar les restes” per “ocultar-les i evitar-ne el descobriment per part dels investigadors”. Plegats, després, van baixar el matalàs on va morir la víctima i el van llançar a un contenidor.

Segons el fiscal, va ser Sánchez qui va anar a comprar lleixiu i detergent per, juntament amb Verbist, fer una neteja “integral i profunda” del pis per desfer-se de qualsevol prova o resta biològica. Poc després, el 31 d'octubre, van extingir el contracte de lloguer i van abandonar Girona per anar a viure a Madrid.

La família de la víctima va denunciar-ne la desaparició perquè havien perdut el rastre d'ella el dia 23 d'octubre, quan va ser vista per últim cop al barri de Can Gibert del Pla. Durant mesos no en van saber res, fins que la policia va detenir Dave Verbist, un belga de 35 anys, a Madrid per un altre crim. Aleshores, va confessar espontàniament que havia matat una dona a Girona i que s'havia desfet del cadàver.