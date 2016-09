Intenta cremar l'amo d'una asseguradora amb benzina

El client d'una corredoria d'assegurances va protagonitzar el 12 de setembre passat una inversemblant situació a Roses. Els Mossos d'Esquadra van detenir-lo per haver intentat cremar amb benzina el propietari de l'establiment. A quarts de cinc de la tarda els agents van tenir coneixement que un ciutadà havia ruixat l'amo d'un negoci amb gasolina i li volia calar foc. Quan els efectius van arribar al lloc on s'havia produït l'episodi, van comprovar que l'acusat ja havia marxat. Van fer sortir aleshores les persones que eren al local com a mesura preventiva a causa de la forta olor de combustible que se sentia.

Segons van relatar diversos testimonis, l'home s'havia adreçat a la corredoria d'assegurances aquell mateix matí per reclamar una quantitat de diners d'una indemnització per un incident que es va originar el 2 de maig d'aquest any, quan un incendi va calcinar la seva embarcació. El vaixell, juntament amb dos més que també van quedar destrossats per les flames, estava amarrat al canal Gran de la urbanització Santa Margarida –el foc va afectar una llanxa motora, un catamarà i un veler, de 9, 10 i 11 metres d'eslora, respectivament, i malgrat els danys materials i l'aparatositat dels fets no es van haver de lamentar ferits–. Els iots que van quedar malmesos estaven lligats a l'amarrador d'una casa del carrer Port Joan. Mentre va durar la gestió del servei, Protecció Civil va activar en fase de prealerta el pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (Camcat). L'incendi hauria començat al catamarà i es va estendre, ràpidament, al veler i a la llanxa motora que hi havia al costat. A part de les tres embarcacions que van quedar inutilitzades, i que es van acabar enfonsant, el foc va ocasionar desperfectes a la pintura de l'habitatge del davant i en una llanxa.

El propietari d'una d'aquestes embarcacions, en veure que la companyia asseguradora no li atorgava la retribució econòmica que ell considerava adequada, va donar un cop a la cara a una treballadora de l'entitat, la va agafar pel coll i finalment va anar-se'n de l'oficina.

A la tarda, l'investigat es va presentar una altra vegada a la gestoria de Roses. El propietari estava treballant en aquell instant i l'agressor li va tornar a demanar de mala manera els diners de l'asseguradora. Va fer sortir l'empresari a empentes i, un cop a fora, el va ruixar amb benzina amb la intenció de cremar-lo. En el moment en què treia l'encenedor de la butxaca, es va entrebancar amb un esglaó i la víctima va tenir temps de fugir i tancar-se a l'oficina. Tant l'empresari com l'empleada van haver de ser atesos després pels serveis sanitaris, que també es van desplaçar fins al negoci.

Ingrés a la presó