Arrestat a Lloret per tràfic d'éssers humans

La Policía Nacional ha detingut quatre persones en una operació contra el tràfic d'éssers humans. Es tracta de responsables d'una xarxa que introduïa ciutadans iranians a l'Estat a canvi de rebre entre 20.000 i 50.000 euros. Les detencions s'han dut a terme a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Lloret de Mar i Madrid. Els detinguts utilitzaven una complexa ruta per arribar a l'Estat espanyol –passant per Turquia, Dubai, el Brasil, Paraguai i Bolívia– per dissimular el tràfic il·legal de persones procedents de l'Iran. Un dels arrestats, intèrpret de l'idioma persa en jutjats i administracions, oferia a persones amb qui es traficava passaports falsos i desplaçaments a altres països de la Unió Europea. Durant la investigació, la policia ha detingut quinze persones més per delictes de falsedat documental.

En els registres realitzats s'han intervingut documents de viatge de Romania i Bulgària falsos i diversa maquinària per realitzar les falsificacions com ara una plastificadora, una enquadernadora tèrmica, plàstics i una guillotina de precisió, així com material informàtic i de telefonia. Un dels aspectes que va dificultar les perquisicions dels agents va ser que algun dels investigats residia al Regne Unit i es desplaçava a l'Estat durant breus períodes de temps. Els principals membres de l'entramat pertanyien a una coneguda família dedicada al tràfic de persones a l'Iran, el seu país d'origen, i tenien com a suport logístic a l'Estat un intèrpret de l'idioma persa. Això li permetia ser coneixedor de les declaracions de persones amb qui es traficava en aquesta i altres organitzacions a les quals oferia els serveis. A conseqüència dels seus serveis com a intèrpret coneixia el funcionament sobre tràfic de persones iranianes i aprofitava per obtenir informació, oferir documents falsos i fins a aconsellar les persones amb qui es traficava sobre com havien d'actuar.