La nena afogada a Sils va caure a la piscina tot just arribar a la casa rural

La nena de 4 anys que diumenge va ser rescatada en estat crític de la piscina d'una casa rural de Sils ha mort a l'hospital Vall d'Hebron, on va ser traslladada pel SEM un cop li van haver fet les maniobres de reanimació al lloc de l'accident, a Can Figueres, una casa rural de la urbanització Vallcanera, de Sils.

La petita formava part d'un grup d'una trentena d'irlandesos, la majoria adults, que havien llogat Can Figueres per fer una celebració particular. Quan els llogaters de la casa rural es van adonar que la nena era dins de la piscina, amb prou feines feia una hora que el grup havia arribat a la casa rural i tot apunta que van perdre de vista la nena mentre els grans estaven enfeinats baixant els equipatges i col·locant-los a les diferents habitacions per allotjar-se. Tan bon punt es van adonar que la petita era a l'aigua, van avisar els serveis d'emergència i el SEM va acudir a la urbanització amb ambulàncies i un helicòpter; un cop van aconseguir recuperar les constants de la víctima, la van traslladar, en estat crític, a l'hospital Vall d'Hebron. És difícil escatir com va ser que la nena anés a la piscina, ja que la casa, ho remarca en el seu web, disposa d'una tanca de fusta que envolta la piscina per la seguretat dels més petits. La piscina fa 6x12 metres i té una fondària d'1,3 metres; per tant, una persona gran toca de peus a terra.

Can Figueres, que té capacitat per a 32 persones, es lloga sencera per a grups i famílies, tal com havia fet la colla d'irlandesos, que, per tant, eren els responsables de vetllar per la seguretat dels menors que duien.

La nena irlandesa és la quarta víctima –totes, infants– que mor afogada en una piscina aquest agost a les comarques gironines. El mateix diumenge que ella va caure a l'aigua, una nena d'una família russa va morir negada en caure a la piscina privada d'un xalet de la urbanització Mas Pallí, de Calonge. En aquest cas, tot i que els serveis mèdics també van anar a assistir-la, la nena va morir al mateix lloc, on es va fer l'aixecament del cadàver.

I dilluns passat va morir a l'hospital Vall d'Hebron el nen britànic de 12 anys que el dijous 18 d'agost va ser trobat al fons de la piscina de l'hotel Guitart Central Park de Lloret, on estiuejava juntament amb els seus pares i les seves germanes més grans. L'accident va passar a quarts de quatre de la tarda, en un moment en què la piscina, que té socorristes, estava a vessar de gent, cosa que explicaria que es tardés a veure que el nen tenia dificultats dins l'aigua. El nen va poder ser recuperat inicialment gràcies a una patrulla de la policia local que li va aplicar el desfibril·lador i a l'arribada del SEM, que el va dur amb vida al Vall d'Hebron, on va morir dos dies més tard.

També va morir la nena de 3 anys francesa que el dimarts 9 d'agost va caure en una piscina privada d'una casa de la urbanització Lloret Blau. Totes les víctimes mortals són estrangeres.

D'altra banda, continua ingressada a l'UCI pediàtrica de l'hospital Josep Trueta de Girona, en estat molt greu, la nena de 7 anys que va patir lesions per afogament a la piscina pública de Salt el 14 d'agost passat.