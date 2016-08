Fuig de la policia dient que la seva dona anava de part i acaba detingut per un crim

Situació esperpèntica i sorprenent, la que van haver de viure ahir els mossos d'esquadra de la comissaria de Ripoll. Els fets van tenir lloc mentre els agents estaven fent un control de pas a la carretera C-17, al punt quilomètric 92,5, encaminat a la prevenció de robatoris a l'interior d'habitatges a la zona. En el decurs d'aquest control, pels volts de les dues de la matinada, els agents van fer l'avís a un turisme perquè s'aturés, però el conductor en va fer cas omís i va continuar la marxa a tota velocitat. Davant d'aquest fet, els mossos van pujar al vehicle policial i van seguir l'escàpol per detenir-lo per haver eludit el control policial. Després de fer-li diverses senyals acústiques i lluminoses perquè s'aturés, finalment a l'entrada de Ripoll van aconseguir frenar-lo. Els agents van quedar parats quan l'home els va manifestar que anava tan de pressa perquè la seva dona estava embarassada i a punt de donar a llum. Els policies van donar credibilitat al conductor fugitiu i es van oferir per acompanyar-lo fins al domicili de manera ràpida i segura.

Però els agents van començar a sospitar que els havia enredat quan l'home va començar a donar voltes, sense sentit ni direcció concreta, per la població. És per això que van decidir tornar-lo a aturar per tal de demanar-li explicacions. Quan el van voler aturar, va accelerar el seu vehicle conduint de manera temerària pel centre de Ripoll, posant en perill vianants i circulant per algun carrer en direcció contrària.

Finalment els agents el van aturar i identificar. Quan els policies van fer les comprovacions pertinents van corroborar que li constava una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó, emesa per l'Audiència de Barcelona, per un delicte d'assassinat que es va cometre el 2002. L'home havia estat condemnat a 15 anys de presó i s'havia escapat durant un permís. També els mossos van observar que l'home estava conduint el vehicle sense disposar de cap permís ni llicència de conducció. A més, el cotxe constava com a robat i duia dos gossos, que van ser traslladats a la gossera de Ripoll.

L'home, de 36 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Santa Coloma de Gramenet, va acabar sent detingut com a sospitós dels delictes de resistència, desobediència als agents de l'autoritat, conducció temerària, i pel fet de conduir sense haver obtingut mai el permís.