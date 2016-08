El sindicat de la Urbana surt en defensa dels agents suspesos

El sindicat de la Guàrdia Urbana Sapol, majoritari al cos, ha enviat una carta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per mostrar-li la “indignació” per la suspensió de dos agents per una presumpta agressió a un motorista que havia fet cas omís d'un control de trànsit a la carretera de l'Arrabassada. El sindicat majoritari considera que “en cap moment” no s'ha tingut en compte la presumpció d'innocència dels agents i que la investigació interna no es va fer “de manera objectiva”, sinó en la “línia de motivar la culpabilitat dels agents”.

Fonts del Sapol es mostren “sorpresos amb la rapidesa i contundència amb què actua el consistori quan els presumptes autors del delicte són agents de la Guàrdia Urbana i de la poca implicació que té” quan en són “víctimes” i retreuen al comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, aquesta “indiferència”. “Ja ho hem fet saber en reiterades ocasions, els agents no sentim el suport d'aquest consistori, tot el contrari, sentim un alè constant al clatell”, diuen.

Cal recordar que Recasens, acompanyat del cap de la Guàrdia Urbana, Evelio Vázquez, va fer públic el succés assegurant que les proves de l'agressió eren irrefutables. Aquest diari també va poder saber que els comandaments disposaven de les imatges captades per una càmera en què quedaria palesa l'agressió al motorista.

El Sapol lamenta que la unitat de deontologia i afers interns de la Guàrdia Urbana no prengués declaració als agents suspesos de sou i de feina i que enviés “directament al jutjat” les imatges. El sindicat assegura que, a part d'aquesta gravació que mostra l'agressió, hi ha unes imatges prèvies que capten l'inici de la intervenció, quan el motorista va infringir el control amb “una maniobra perillosa”.