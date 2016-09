Mor un nadó a causa d'un enterovirus

El departament de Salut ha informat aquest dimarts a la tarda de la mort d'un nadó a Sabadell que patia una afectació neurològica greu i que va ser diagnosticat d'enterovirus.

El subdirector del Servei català de la Salut (CatSalut), Josep Maria Argimon, ha explicat en una roda de premsa –convocada d'urgència només un parell d'hores abans– que una nena de menys d'un any d'edat va ingressar el passat 30 de juliol a l'hospital de Granollers amb un quadre clínic compatible amb l'enterovirus.

Per aquest motiu va ser derivada a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on es va confirmar que es tractava d'una infecció per enterovirus del tipus A-71. La petita va quedar ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital vallesà i ahir dimarts es va produir el fatal desenllaç.

El cap del servei de pediatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Carlos Rodrigo, ha explicat que el cas d'aquesta nena va ser “fulminant” i que va empitjorar en “hores i no dies”.

Els responsables del departament de Salut destaquen que aquesta és la primera mort que es pot atribuir amb tota seguretat a l'enterovirus.

Una nena va morir a Reus (Baix Camp) i un altre de Mataró (Maresme), però aquests dos casos no es compten com afectats pel brot d'enterovirus perquè, en el primer cas, no es va aconseguir identificar el virus i, en el segon, la simptomatologia clínica no era compatible.

Més de cent casos des del mes d'abril