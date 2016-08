Un nou estudi permet identificar tumors d'origen desconegut

Un estudi d'investigació clínica liderat per l'investigador Manel Esteller ha desenvolupat el primer test de diagnòstic epigenètic per a pacients amb càncer que permet arribar a identificar el 87% dels casos de càncer d'origen desconegut. L'estudi, publicat ahir per la revista Lancet Oncology i realitzat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) s'erigeix com el major estudi de casos en aquest camp científic, i es fixa en un total de 10.500 mostres i 38 tipus de tumor analitzats. El test desenvolupat ( anomenat científicament Epicup) es tracta d'un instrument que identifica el tumor primari en pacients amb càncer d'origen desconegut, fet que permet accelerar el procés de diagnòstic.

La informació diagnòstica que proporciona el test és complementària amb altres proves com l'anatomia patològica o el diagnòstic per imatge, però resulta molt més eficient que qualsevol altre mecanisme utilitzat fins ara. Segons l'investigador Manel Esteller, el test desenvolupat proporciona informació que “permetrà a l'oncòleg escollir un fàrmac al qual el tumor sigui sensible i, per tant, es podrà millorar el pronòstic i la supervivència d'aquests pacients”.