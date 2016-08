“Ara cal buscar-hi vida”

La descoberta d'un planeta terrestre al voltant de l'estrella més propera al sistema solar va generar un entusiasme de tals dimensions que el seu artífex, l'astrònom català Guillem Anglada-Escudé, va passar les hores prèvies a la publicació dels resultats contenint-ne les filtracions. I les posteriors, conversant amb Mark Zuckerberg i altres grans magnats de Silicon Valley sobre les característiques i possibilitats d'aquest nou món. Ara, però, a poc a poc torna a la calma i aviat podrà reprendre a ple rendiment les investigacions, amb la diferència que tindrà moltes més facilitats per accedir als instruments de primer nivell per observar Proxima b, un dels millors llocs per buscar vida fora del nostre planeta.

“Aquesta troballa pot representar un abans i un després en el camp de la recerca d'exoplanetes. Fins ara els buscàvem com pescant, on fos i com fos. Ara ja sabem que en tenim un a tocar de nosaltres i podem dedicar-hi molts més esforços”, reflexiona el professor de la Universitat Queen Mary de Londres. D'aquí l'interès dels inversors de Silicon Valley, que recentment van anunciar un projecte per crear petits xips exploradors que, adjuntats a una vela que s'acceleraria moltíssim amb raigs làser, podrien viatjar molt més de pressa que les naus actuals. “Ells semblen molt convençuts i no és cap bajanada. Primer perquè la tecnologia que cal desenvolupar serviria per a moltes altres coses, i segon perquè et permetria tenir tot el sistema solar molt ben cobert i podries enviar una sonda a Júpiter en un parell d'hores”, argumenta.

Anglada-Escudé va detectar la senyal de Proxima b analitzant les dades de centenars d'estrelles durant molts anys. Ara, però, es podrà centrar en el seu planeta i tindrà un accés als principals telescopis molt més fàcil: “No em posaran una catifa vermella ni em trucaran perquè els utilitzi, però molt malament hauríem de fer les peticions de servei perquè no ens les concedissin.” D'aquesta manera, l'astrofísic espera poder accedir als principals equipaments de l'hemisferi sud, i potser també de l'espai, per identificar un trànsit del nou planeta. Això significaria que Proxima b passaria per davant de Proxima Centauri, la seva estrella, i la llum que emet es filtraria per la seva atmosfera, permetent observar-ne les característiques. “Ja tenim algun senyal que hem d'investigar més a fons”, explica el científic, que recorda que un trànsit duraria gairebé 45 minuts i es podria buscar molècules relacionades amb la vida, com ara el metà i l'oxigen, i estudiar l'equilibri de l'atmosfera per veure fins a quin punt està alterat o no, un fet que indicaria l'activitat biològica. “Si confirmem un trànsit, en tindríem un cada 11 dies, i això ens obriria les portes a buscar la presència de vida d'aquí a menys d'un any.” “Aquest és el següent pas, i hi haurà molts més ulls que estaran observant”, conclou.