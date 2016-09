La immersió omple aules a la Catalunya del Nord

La Catalunya del Nord va començar dijous el curs amb rècord d'alumnes matriculats en escoles immersives en català. Per primera vegada, els set centres de La Bressola han superat el miler d'estudiants: 1.024. Malgrat això, 75 nens han quedat fora per falta de places. L'escola pública Arrels ha obert una nova aula al barri del Vernet de Perpinyà i ja suma un total de 284 alumnes, als quals cal afegir els prop de 3.000 que hi ha escolaritzats en el sistema públic francès bilingüe. Actualment, el 25% de l'alumnat rep alguna mena d'ensenyament en català, ja sigui a través del model d'immersió o el bilingüe, o a través de classes d'iniciació a la llengua, segons dades de l'Aplec (Associació de Professors en Llengua Catalana).

El model d'immersió lingüística es concentra en els dos centres públics d'Arrels, a Perpinyà, i en els set centres concertats de La Bressola. En tots els casos, aquest curs ha crescut el nombre d'alumnes i la demanda ha tornat a superar l'oferta. La directora de La Bressola, Eva Bertrana, es mostra satisfeta. Alhora, però, no amaga un sentiment agredolç per haver hagut de deixar 75 infants fora de les aules. Un fet que es repeteix any rere any per falta d'espai. “Ens fa molt mal haver de refusar futurs catalanoparlants”, expressa. En aquest sentit, reclama la col·laboració de les administracions franceses i catalanes per poder absorbir la demanda creixent de les escoles immersives en català. “No tenim prou aules. Estem en negociacions amb diversos municipis per obrir noves escoles o per ampliar les ja existents, però les coses no avancen tan de pressa com ens agradaria. Esperem tenir més oferta en un termini de dos anys”, explica. A Arrels –l'única escola pública de l'Estat francès que fa immersió en “llengua regional”–, la demanda supera cada any, també, les possibilitats d'acollida.