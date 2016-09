Homs apressa el Congrés perquè derogui la Lomqe

El portaveu del Partit Demòcrata Català (PDC) al Congrés dels Diputats, Francesc Homs, va demanar ahir que el primer ple del Congrés d'aquesta legislatura serveixi per “carregar-se la Lomqe (llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa) d'una punyetera vegada”. “Si en el primer ple que tenim ordinari en aquesta casa no som capaços de donar un missatge contundent a la societat sobre la Lomqe, serem responsables que les polítiques del PP persisteixin”, va dir Homs abans de presentar una proposició no de llei a la cambra baixa per derogar aquesta mesura.

La iniciativa, que el PDC proposarà a la Junta de Portaveus que sigui debatuda en el ple del 27 de setembre, exigeix al govern espanyol la derogació de la Lomqe i del reial decret que regula les avaluacions finals d'ESO i batxillerat. “Hem començat aquest curs amb la Lomqe encara en marxa”, va constatar Homs, que va recordar que l'anomenada llei Wert la va “imposar el govern del PP amb una majoria absoluta que ja no té”. El diputat va lamentar que la norma encara estigui en vigor perquè “no respecta” les competències de les comunitats autònomes, té una visió “uninacional i recentralitzadora” de l'educació i atempta contra el model d'immersió lingüística en català de les escoles de Catalunya.

La llei Wert va ser aprovada al Congrés amb l'únic vot del PP i contra la voluntat de la resta de forces polítiques i la majoria de la comunitat educativa. Els partits de l'oposició es van comprometre a derogar la Lomqe si els populars perdien la majoria absoluta, com així ha succeït. La paràlisi política espanyola, però, ha donat més marge de temps a la llei Wert, que aquest curs ja s'implantarà a tots els nivells de primària i secundària. El govern català ja ha dit que aquest curs no es faran les revàlides previstes.