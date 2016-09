La formació actua com a ascensor social en la crisi

La crisi econòmica dels darrers anys ha provocat un cert desànim entre els joves, que han estat el col·lectiu més castigat per l'atur i molts han hagut de marxar a fora a guanyar-se la vida. Així i tot, les dades demostren que, contra el que alguns creuen, l'educació actua d'ascensor social, també en plena crisi i els joves més formats tenen moltes més probabilitats de trobar feina i pujar d'estatus que els que no estudien.

Així ho van posar de manifest ahir, per partida doble, l'estudi L'educació com a ascensor social, de l'Observatori Social de La Caixa, i el Panorama de l'educació 2016, de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Segons el primer, la formació acadèmica continua sent una via de millora de la posició social i un remei eficaç per evitar caure en l'escala social i en l'atur.

Les xifres de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2011 que han analitzat els autors de l'estudi i que mesuren la transmissió intergeneracional de la pobresa són prou eloqüents: entre els joves que procedeixen dels orígens socials més baixos, els universitaris tenen catorze vegades més probabilitats d'accedir a les classes professionals directives que els que no van completar l'educació secundària. Els universitaris fills de pares de classes intermèdies, tres vegades més, mentre que els universitaris de pares amb ocupacions professionals i directives tenen el doble de probabilitats de mantenir-se en la seva classe d'origen que els que tenen uns estudis inferiors a secundària. Les dades demostren, doncs, que, com més baixa és la posició social de partida, més determinant és disposar d'una bona formació acadèmica per superar les desigualtats socials.

El nivell d'estudis també té una relació directa amb la salut, segons Miguel Requena, catedràtic de sociologia de la UNED i autor de l'estudi. L'esperança de vida de les persones amb llicenciatura és gairebé quatre anys més gran que la dels no llicenciats, va explicar Requena durant la presentació de l'informe, ahir a Madrid.

Creixement inclusiu