Barcelona teoritza a Seül sobre l'espai públic amb visió de gènere

La regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, va participar ahir en l'Asian Women Network Forum, que ha tingut lloc a Seül. En formen part les ciutats asiàtiques de la Red Metropolis Woman, presidida per Pérez. En la seva ponència, la regidora barcelonina va defensar que els municipis treballin per aconseguir ciutats segures per a les dones i les nenes, treballant l'urbanisme amb una perspectiva gènere.

Pérez va animar les altres ciutats presents en el fòrum que s'afegeixin al desafiament “que implica incloure la perspectiva de gènere a les grans metròpolis mundials” perquè, al seu parer, els governs – especialment els locals– “tenim la responsabilitat de desenvolupar polítiques urbanes integrades a les polítiques culturals, educatives, comunicatives i econòmicament redistributives” que permetin canviar “la privació de llibertat de moviments de les dones” perquè recuperin l'espai públic”. Pérez considera que “només així” es pot parlar de “dret a la ciutat”.

Durant la intervenció, Laura Pérez va defensar també la necessitat de mobilitzar tots els agents que intervenen en una ciutat per lluitar contra l'assetjament i la violència sexual contra dones i nenes en l'espai públic, i per reduir la percepció d'inseguretat d'aquestes quan hi transiten i fer-lo més accessible per a tothom. Un esforç ampliable també a l'habitatge i el transport públic, segons va dir l'ajuntament barceloní.

A aquestes necessitats, Pérez també hi afegeix, com a imprescindible, el fet de crear aliances internacionals sòlides en aquest aspecte per aconseguir els objectius de les ciutats.