El consell no es mulla

Amb aquestes paraules va contestar el batlle de València, Joan Ribó, a les “amenaces” dels taurins sobre el seu futur després que el consistori acordara fa unes setmanes la prohibició del bou embolat i el bou en corda a les pedanies i la capital del País Valencià: “Si els bous són la meua tomba (política), serà una tomba buscada, consentida i, sobretot, coherent amb els principis de l'alcalde.” El compliment parcial d'aquesta promesa electoral ha indignat els defensors de les pràctiques taurines, principalment a la Federació de Bous al Carrer, que reuneix 4.500 agrupacions de tot el territori valencià. El seu empipament envers els nous aires que bufen en matèria animalista a l'autonomia valenciana s'ha palesat en diverses protestes –la més nombrosa va ser al març, amb una manifestació en defensa de la tauromàquia encapçalada pels principals matadors de bous a la qual s'hi van afegir destacats polítics valencians, entre els quals l'expresident Francisco Camps– i en l'intent de boicot d'algun míting de la vicepresidenta del consell. A la Vall d'Uixó, el municipi valencià que més festejos taurins celebra, Mónica Oltra va fer callar les protestes cedint-los la paraula perquè expressaren la seua opinió.

La decisió de la capital, que també ha demanat a la Diputació, propietària de la plaça de bous, de no cedir-la per a festejos amb animals, també ha estat secundada per altres municipis, com ara Xàtiva, on han convocat referèndums entre els veïns abans de prendre la decisió. Però són pocs els casos, anecdòtics, sobretot si es té en compte la Memòria de bous al carrer de l'any 2015. Segons va publicar Presidència, un total de 282 poblacions valencianes van celebrar algun tipus de festeig taurí, concentrats principalment a la demarcació de Castelló i en els mesos de juliol, agost i setembre. El mateix document xifra en 8.242 els actes taurins de qualsevol modalitat celebrats l'any passat i amb un xifra esfereïdora: 7 persones van resultar mortes i 883 més van resultar ferides.

Més ambiciosos

Però aquests passos –als quals també cal afegir la prohibició d'usar animals salvatges als circs que actuen a València– no són suficients per a les organitzacions animalistes del País Valencià, agrupades principalment en la plataforma Carles Pinazo, que parlen obertament de “decepció”. “Quan són a l'oposició, els polítics parlen amb molta força, contundència i ganes, però quan arriben al govern, tots es frenen. Els resulta molt fàcil renunciar al que ens van prometre quan es tracta d'arribar a acords amb altres forces”, expressa Jesús Frare, un dels portaveus de la plataforma, qui no nega els avanços en el primer any de legislatura, com ara la creació d'una regidoria de Benestar Animal, però que qualifica de poc ambiciosos.

“La promesa era la retirada dels bous al carrer en totes les seues modalitats i mesures legislatives en la protecció i benestar dels animals”, reivindica Frare. I és que la punta de llança de la plataforma –que inclou també PACMA, cinquena força més votada al 26-J– són els bous, però sense oblidar altres reivindicacions contra el maltractament animal. “Tenim tot el tema d'abandonament d'animals. Ens preocupa especialment el tema de les protectores perquè no estan concebudes com a refugi sinó com a gosseres on el destí final és la mort dels animals”, lamenta Rosa Tormo, qui qüestiona l'escàs diner que arriba a aquestes associacions, mentre el Bioparc de València, entitat privada, rep un milió d'euros. “És hora de passar dels anuncis carregats d'estètica electoral i prendre mesures efectives”, demana Jesús.

Jesús Frare i Rosa Tormo consideren que també es tracta d'un tema de reeducació. “Hi ha una creença general i equivocada que coses com la colombicultura, que és la violació massiva d'una coloma femella, o el tir d'arrossegament, on fins i tot alguns cavalls moren, són tradicions ancestrals i culturals. Cal llevar-li qualsevol connotació positiva”, reclama Tormo. Així, consideren irrenunciable que els polítics valencians no participen en estos actes.