Detecten a Madrid els dos primers casos de febre hemorràgica Crimea-Congo d'Europa Occidental

La Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid ha confirmat aquest dijous dos casos de febre hemorràgica Crimea-Congo després de rebre del Centre Nacional de Microbiologia els resultats de les analítiques realitzades als afectats. El virus ha causat la mort d'un home i la infermera que el va atendre ha estat ingressada en una unitat d'aïllament.

El conseller de Sanitat, Jesús Sánchez Martos, ha destacat en roda de premsa que es tracta de les primeres infeccions per aquest virus detectades a l'Estat espanyol i a Europa Occidental amb caràcter autòcton, no importat d'un altre àmbit geogràfic.

El primer dels pacients, un home de 62 anys, va morir el passat 25 d'agost a l'Hospital Universitari Gregorio Marañón.

La segona pacient és una infermera de l'UCI de l'Hospital Infanta Leonor, on l'home va ser atès en un primer moment. La treballadora sanitària va ser traslladada dimecres a la nit en una UCI mòbil del SUMMA 112 a la Unitat d'Aïllament d'Alt Nivell de l'Hospital La Paz-Carlos III, amb totes les mesures d'aïllament protocol·litzades per a aquests casos. L'afectada està rebent el tractament previst per a aquest tipus de patologies.

La sanitat madrilenya està fent un seguiment a unes dues-centes persones que han estat en contacte amb els dos infectats. De moment cap d'elles ha presentat símptomes.

La febre hemorràgica Crimea-Congo és una malaltia molt estesa a nivell mundial causada per un virus de tipus Nairovirus, que es transmet a través de les paparres.

La directora general de Salut Pública, Yolanda Fuentes, ha explicat que hi ha indicis que la víctima mortal es va contagiar per la picada d'una paparra durant una excursió pel camp a Àvila. La infermera s'hauria infectat pel contacte amb fluïts del primer pacient quan el va atendre a l'UCI.

Els professionals que la van atendre van sospitar que el quadre clínic de la dona, que presentava símptomes semblants al del primer pacient, podia tenir alguna relació amb una malaltia infecciosa i ahir a la nit va ser traslladada a la unitat d'aïllament de l'hospital La Paz-Carlos III, on continua amb pronòstic reservat i evoluciona “lleugerament a millor”.

En un primer moment no es va pensar en aquesta malaltia perquè fins avui no hi ha havia registres a l'Estat ni a altres països d'Europa Occidental.

Sánchez Marcos ha assegurat que “no hi ha motiu d'alarma” i que “està tot controlat”. A més, ha subratllat que aquesta malaltia no té res a veure amb l'Ebola.