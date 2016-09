Un coet no tripulat esclata al centre espacial de Cap Cañaveral

Un coet no tripulat ha esclatat aquest dijous a prop de l'estació de llançament de la NASA a Cap Cañaveral, Florida, al sud-est d'Estats Units.

L'Agència Espacial nord-americana ha precisat que l'accident s'ha produït a les instal·lacions de l'empresa privada Space X, al Centre Espacial Kennedy. S'han registrat una serie d'explosions que han provocat una densa columna, que es pot veure a diversos quilòmetres de distància.

Space X ha explicat en un comunicat que en el moment de les explosions “a la plataforma de llançament no hi havia personal i no s'han produït ferits”.

El succés ha passat durant una prova d'un coet no tripulat que s'havia de llançar en els propers dies.

El departament d'Emergències del comtat de Brevard, on es troba el Cap Cañaveral, ha assegurat que les explosions “no suposen una amenaça” per als habitants de la zona. A les 10.20 hora local (16.20 a Catalunya) l'incendi estava a prop de ser extingit, si bé encara sortia fum.

El coet, del tipus Falcon 9, tenia previst posar en òrbita el proper 3 de setembre el satèl·lit de comunicacions Amos 6 per a l'empresa israeliana Spacecom. El satèl·lit estava destinat a reforçar el servei de comunicacions del govern d'Israel i proporcionar serveis en una àrea que va des de la costa dels Estats Units fins a Europa, Àfrica i Orient Mitjà.

Al juny de l'any passat un d'aquests coets va esclatar poc després d'enlairar-se.

L'empresa aeroespacial Space X està dirigida per l'empresari Elon Musk, fundador de l'empresa fabricant dels automòbils elèctrics Tesla.