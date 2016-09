Evacuen una quarantena de persones per un incendi en uns apartaments per a gent gran de Terrassa

Una quarantena de persones d'un complex d'apartaments per a gent gran de Terrassa han estat evacuades aquest dijous a causa d'un foc en un dels habitacles que ha tingut lloc cap a les dues del migdia. L'equipament, on també hi ha un casal d'avis, està situat al número 8 del carrer Sant Ildefons.

Les flames han cremat la cuina i menjador d'un dels apartaments. Una habitació i el passadís de la primera planta han resultat afectats pel fum.

Durant les tasques d'extinció i ventilació els Bombers han confinat els residents a les habitacions, i després els han fet baixar cap al pati, on han estat atesos pels serveis sanitaris. Alguns dels evacuats eren persones amb mobilitat reduïda.

Els professionals sanitaris han atès una persona per una crisi nerviosa.

El foc ha estat extingit l'incendi cap a dos quarts de tres de la tarda. Una hora més tard tothom ha pogut tornar al seu habitatge. Els Bombers de la Generalitat han activat nou dotacions terrestres per atendre la incidència.