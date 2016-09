La pista de la discòrdia

Ja fa un mes i mig que els venedors ambulants no poden estendre les mantes al passeig de Joan de Borbó, a la Barceloneta. Com a mínim durant el dia, perquè quan cau la nit és una altra història. Els ho impedeix el dispositiu policial que es va posar en marxa el 15 de juliol per posar fi al gran mercat il·legal que els manters havien establert al Port Vell. Des de llavors, les furgonetes dels Mossos d'Esquadra s'han integrat al paisatge habitual de la zona, on s'estan des de primera hora del matí i fins a dos quarts de deu del vespre. La seva presència se suma al parc provisional per a patinadors que es va instal·lar aquell mateix dia al passeig per decisió del govern d'Ada Colau, pressionat per les queixes de comerciants i entitats veïnals de la zona. La pista és un obstacle més per als venedors i això no agrada a una part dels skaters de la ciutat, que s'han mostrat crítics amb la instal·lació.

Els patinadors comparteixen espai amb els manters entre els articles de la polèmica ordenança de civisme, normativa que, entre altres coses, prohibeix –i permet sancionar– la venda ambulant no autoritzada i la utilització del mobiliari urbà per fer acrobàcies amb els monopatins. Saben, doncs, què significa formar part d'un col·lectiu perseguit. Per tot plegat, el 5 d'agost, un grup de skaters va organitzar un mercat simbòlic a la pista del passeig de Joan de Borbó, amb l'objectiu de mostrar suport als venedors. “Utilitzar l'skateboarding per afavorir la imatge moderna de Barcelona, quan ens multen per patinar al carrer, no té més sentit que utilitzar-nos com a arma racista contra els manters”, denunciaven els joves en

un comunicat. Aquell dia, als mòduls de la pista es podien llegir pancartes i pintades amb missatges com ara “Skate park racista” i “Patina el carrer”. La instal·lació en si mateixa també va generar queixes. “No cobreix les necessitats de la gent que patina al barri, està mal feta i el terra rasca; tenim des de fa anys un pla inclinat mític a la zona [una rampa], però ens multen i ens treuen el patí si la policia s'apropa”, criticaven els joves.

La Barceloneta, certament, atreu molts skaters, tot i que no es pot dir el mateix de la pista instal·lada al passeig, que funcionarà durant tot l'estiu. Més d'un patinador, de fet, hi passa absolutament de llarg. Uns metres més enllà, un skater, l'Agus, coincideix amb la posició dels companys més crítics. “A mi els manters no em molestaven; ara han posat això allà [l'skate park] i ningú ho utilitza”, sentencia abans de deixar clar que ell i els dos joves que l'acompanyen patinen “per tot Barcelona”. La pista, però, sí que es fa servir. Cap a les set de la tarda, quan la calor dóna una mica de treva, hi fan parada alguns skaters. És el cas de l'Iván, de 13 anys, que dilluns la va provar per primer cop acompanyat pel pare. La instal·lació no està protegida per cap tanca i els vianants que es mouen pel passeig –molts dels quals són turistes– acaben caminant entre les rampes. “El terra és dolent i la gent de vegades s'asseu als mòduls”, explica l'Iván, mentre tres nens petits s'entretenen amb els seus patinets en una de les rampes. Una mica més tard, quan ells ja han marxat, apareixen tres nois que

fan acrobàcies amb bicicletes BMX. “Anem cada dia

a l'skate park de la Mar Bella [a Diagonal Mar] i després venim cap aquí; ens sembla bé que hagin posat la pista, tot i que també ens sap greu pels manters”, expliquen dos dels joves, el José i l'Anthony.

Rampes “massa grans”