El govern prepara un pla per avançar en les obres de l'L9

El govern està treballant en una proposta de reestructuració financera de la línia 9 del metro amb l'objectiu d'alliberar recursos per poder destinar-los a executar obra efectiva. La intenció és posar en funcionament nous trams i estacions de la línia de manera gradual i abordar el tram central entre la Sagrera i Zona Universitària.

En una entrevista a Europa Press, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va explicar que el govern ha aportat aquest any 450 milions d'euros per a l'L9, dels quals 250 milions es destinen a pagar cànons d'estacions, algunes de les quals no estan encara en servei: “És la fase més ambiciosa”, va dir el conseller, que va revelar que es proposa alliberar uns 200 milions d'euros anuals durant cinc o sis anys per acabar la línia, la qual cosa serviria, a més, per crear ocupació.

Rull va admetre que la proposta de reestructuració financera no entra en el pressupost de la Generalitat i que és una feina molt complexa, ja que hi ha diferents actors implicats, com ara entitats financeres, constructores i fons d'inversió. L'executiu preveu presentar aquesta proposta l'últim trimestre d'aquest any.

El titular de Territori i Sostenibilitat va lamentar l'enorme despesa financera que està fent el seu departament. “Estem pagant alguns elements amb un 8% d'interès. És impensable.” “Davant d'això, hem de fer tot el possible per revertir aquesta situació”, va dir Rull, que va recordar que “el pressupost de la conselleria és de 1.500 milions d'euros i l'L9 se n'emporta 450”. “Si resolem l'L9 desencallem un problema que afecta el conjunt del país”, va sentenciar.

La intenció del departament és que cada inversió que es faci a l'L9 estigui operativa de manera automàtica, de manera que les estacions entrin en servei gradualment i es faciliti, així, que el conjunt de la línia sigui tan operativa com sigui possible des del començament.

El conseller va reconèixer que caldria haver començat l'obra pel tram central, ja que haver-ho fet pels extrems ha provocat que aquests no atreguin tota la demanda potencial. Ara, però, se centraran els esforços a abordar el tram que travessa la ciutat, acabar el túnel i posar les estacions en servei.

El mes de febrer passat es va inaugurar l'últim tram de la línia 9 del metro entre Aeroport i Zona Universitària.