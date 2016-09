Salut fa seguiment a dos tècnics d'un laboratori barceloní que van manipular mostres del pacient amb Crimea-Congo

El departament de Salut de la Generalitat està fent seguiment a dos tècnics d'un laboratori clínic de l'àrea metropolitana de Barcelona que van manipular mostres del pacient que va morir a Madrid a causa del virus de febre hemorràgica Crimea-Congo.

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix, ha explicat aquest divendres en roda de premsa que aquestes dues persones van estar en contacte del 24 al 26 d'agost amb mostres de sèrum que es van traslladar des de l'hospital Infanta Leonor de Madrid dies abans de la confirmació definitiva que es tractava d'aquesta malaltia. Per aquest motiu, els dos tècnics que hi van estar en contacte són considerats “potencials contactes de baix risc”. El virus té un període d'incubació de 13 dies, per la qual cosa el risc és reduït.

Guix ha assegurat que no temen per la salut d'aquests dues persones, que no presenten simptomatologia clínica, però en aplicació del “principi de precaució” l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) els manté sota vigilància. Els afectats no han estat sotmesos a aïllament i ells mateixos es prenen la temperatura.

Un home de 62 anys va morir a Madrid després d'encomanar-se del virus de la febre hemorràgica Crimea-Congo a través de la picada d'una paparra. Una infermera que el va atendre a l'hospital Infanta Leonor de Madrid es va infectar pel contacte amb els fluids del primer pacient. La dona es troba “estable dins de la gravetat” i està ingressada a l'Hospital La Paz-Carlos III de Madrid.