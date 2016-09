L'hotel de Lloret desallotjat pel foc punxava la llum

La companyia elèctrica Endesa denunciarà per frau i danys l'hotel Sun Village de Lloret de Mar, que va haver de ser desallotjat dijous per un foc,

i a més va tallar ahir el subministrament elèctric a l'hotel Savoy, que és

dels mateixos propietaris, perquè, presumptament, igual que l'hotel Sun Village, estava connectat il·legalment a la xarxa. L'Ajuntament va suspendre d'activitat el Sun Village i els clients van ser reallotjats en altres establiments, però el Savoy no ha aturat l'activitat, ja que manté la llum gràcies a un generador.

El foc del Sun Village

es va originar en un grup electrogen que l'hotel tenia al terrat (tots els hotels n'han de tenir) i, tot i que no va causar danys importants (més enllà del generador, que va quedar cremat), va obligar a desallotjar l'hotel, i els Mossos

van obrir una investigació. Els 238 clients que

hi havia a l'hotel van haver de ser reubicats als hotels Marina, Santa Cristina, Sant Joan i Oasis.

Segons van afirmar ahir fonts d'Endesa, l'hotel ja no els constava com a client, perquè se li va tallar el subministrament l'any passat arran d'un deute acumulat amb la companyia de prop de 150.000 euros. Segons Endesa, però, els responsables de l'hotel s'haurien connectat il·legalment a la xarxa i haurien funcionat de manera fraudulenta fins que dijous a la tarda es va espatllar la connexió il·legal que havien fet. Arran d'això, haurien començat a funcionar exclusivament amb el generador, que no hauria suportat la potència necessària per mantenir en funcionament l'hotel, fet que va originar el foc.

“Per a nosaltres, l'hotel no existeix com a client. Es va connectar de manera irregular a una línia de servei nostra fins que els va fallar, i tot el subministrament va recaure en el grup electrogen”, van dir ahir fonts d'Endesa. A més, la connexió il·legal, segons les mateixes fonts, va malmetre la línia de baixa tensió. L'avaria es va arreglar dijous mateix a la tarda, però, malgrat tot, Endesa reclamarà a l'hotel una compensació, que encara no ha quantificat del tot, pels danys causats. A més, Endesa va retirar la línia existent per evitar que en el futur l'hotel es pugui tornar a connectar il·legalment a la xarxa, i va fer el mateix amb una connexió de l'hotel Savoy, que continua funcionant.

L'alcalde en funcions, Jordi Orobitg, va explicar ahir que els consta que els propietaris i Endesa han negociat el pagament del deute i confia que dilluns ja s'hagi solucionat i que els hotels puguin tornar a funcionar amb normalitat. La prioritat, segons Orobitg, és garantir la seguretat dels usuaris dels hotels i hi va afegir que, des del punt de vista turístic, a la població li convé que el problema es resolgui al més aviat possible. Va donar com a termini dilluns perquè la situació es regularitzi; si no, l'Ajuntament també l'hauria de suspendre d'activitat.

José María Sánchez, representant de l'hotel, va admetre ahir que s'hauria pogut produir “una desgràcia”, però va negar que hi hagués cap connexió il·legal a la xarxa. “Endesa fa acusacions falses”, va dir. Segons Sánchez, els gestors de l'hotel van instal·lar un grup electrogen fa quatre mesos “per poder obrir l'hotel”. “Ells [referint-se a Endesa] ens han negat sempre poder-nos enganxar a la xarxa elèctrica. Estem negociant per solucionar-ho, perquè els més de trenta treballadors que tenim no es poden quedar al carrer”, va dir. “La negativa d'Endesa a donar-nos subministrament va fer que poséssim el generador. És el que ens ha donat llum i ha produït el foc. Estem negociant amb Endesa i l'Ajuntament i suplicant-los per poder obrir com més aviat millor”, va afegir. Sánchez va dir, a més, que el deute amb Endesa “és dels antics propietaris de l'hotel” i va considerar que els gestors actuals estan “lluitant contra una empresa molt gran com és Endesa”.