Tensió entre nazis i antifeixistes a Gràcia

Separats per un cordó d'agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra, un grup d'una vintena d'ultres i un centenar llarg d'antifeixistes van protagonitzar ahir un migdia de calma tensa al barri de Gràcia de Barcelona. Convocats per Democracia Nacional, els neonazis, entre els quals hi havia el dirigent de la formació Manuel Canduela, es van concentrar a les 12 del migdia als Jardinets. A aquella hora ja els esperava una marxa contrària on, entre d'altres, hi havia diputades –Eulàlia Reguant i Mireia Vehí– i regidors de la CUP -Josep Garganté i Maria José Lecha– . A banda de l'intercanvi d'insults i el llençament d'alguna llauna, no hi va haver incidents.