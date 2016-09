Detingut per amenaçar de cometre un gran atac homòfob a Barcelona

La policia ha detingut a Mataró un home de 36 anys i nacionalitat espanyola per amenaçar, mitjançant les xarxes socials, de cometre un gran atac homòfob a Barcelona. El detingut, que s'enfronta a penes de fins a quatre anys de presó, havia penjat en un mes fins a 31 vídeos al Youtube en què animava a tractar els homosexuals “pitjor que als animals” i a disparar-los al cap, mentre brandava una pistola. A més, en algun dels missatges i referint-se al festival Circuit per a la comunitat LGTB que va tenir lloc a l'agost a Barcelona, amenaçava de repetir una massacre com la que al juny passat va tenir lloc a Orlando (EUA), en què van morir 42 persones en un club gai.

El detingut tenia antecedents per maltractaments i lesions i una ordre de recerca emesa per un jutjat de Barcelona, a més de la privació del dret de tinença d'armes de foc. La policia li'n va confiscar una de fogueig.

L'Observatori Contra l'Homofòbia va celebrar ahir la detenció i va lamentar la poca contundència de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra en aquest afer ja que, segons la seva versió, tot i tenir competències i estar alertats del cas, l'operació la va fer la Policía Nacional.