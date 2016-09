El 71% dels turistes roba a les habitacions dels hotels

El 71% dels turistes admeten haver robat algun objecte de valor durant la seva estada en algun hotel de l'Estat. Així ho revela una enquesta realitzada per Hotels.com, que s'ha fet amb més de 5.000 hostes d'hotels. Tovalloles, piles del comandament a distància, bombetes, llençols, assecadors de cabell, colònies i sabons de tocador, begudes de la nevera, fins i tot quadres i obres d'art. Els objectes que s'emporten els turistes dels hotels són diversos i de totes les mides. “Fins i tot s'han arribat a emportar obres d'art penjades de les parets”, diu Francisco Canals, expert en fraus i defensa del consumidor. Aquest especialista confirma que s'ha detectat a internet la picaresca de centenars d'usuaris que mostren els “seus trofeus” i intercanvien trucs per robar amb més facilitat. Arran d'això els hotels busquen com protegir-se i estan començant a instal·lar proteccions tecnològiques, com bàscules electròniques o sensors de moviments per detectar, per exemple en el cas de les begudes d'una nevera, quan el client pren la consumició. Segons Hoteles.com els de nacionalitat espanyola i els argentins encapçalen el rànquing de turistes cleptòmans, seguits dels nord-americans. Entre els que roben menys hi ha orientals, coreans i xinesos, i els noruecs.