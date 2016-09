Instauren la cita prèvia per poder empadronar-se

A partir de demà, els ciutadans que vulguin fer el tràmit d'empadronament en una

oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona hauran de sol·licitar cita prèvia, tal com ja passa, per exemple, a l'hora de tramitar permisos d'obres o activitats. El torn es podrà demanar a través del portal web de l'Ajuntament o trucant al 900 226 22 i al 010. Per consultes d'informació general, gestions relacionades amb la targeta rosa, o per a la presentació de denúncies administratives no caldrà, però, sol·licitar cita per endavant.