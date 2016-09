Treuen 360 quilos de residus del fons marí

Una seixantena de voluntaris van recollir ahir al matí 360 quilos de residus del fons marí de la Mar Bella, a Barcelona en una iniciativa organitzada per l'associació Yotuba. La neteja es va dur a terme en poc menys de dues hores i, majoritàriament, se'n va extreure tovalloletes higièniques, compreses i plàstics. Els voluntaris van treballar en equips formats per practicants d'apnea i surf de rem, nedadors i personal de suport a terra, amb el repte de retirar residus inorgànics instal·lats a uns deu metres de profunditat i a no més de 150 metres de la costa.