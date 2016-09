El futur de s'Espalmador

Aquest estiu l'illa de s'Espalmador, al nord de Formentera i al sud d'Eivissa, ha estat notícia per l'incendi provocat per una bengala llançada des d'un vaixell fondejat i, també, per l'afluència de turistes que s'hi acumulen per fer-hi banys (prohibits) de fang a la bassa pantanosa de s'Estanyol, fet que provoca greus problemes al fràgil medi natural d'aquesta illa pitiüsa. L'illot, que forma part del parc natural de ses Salines, és propietat de la família catalana Cinnamond, d'origen britànic.

Els actuals propietaris –l'arquitecte barceloní Norman Cinnamond, cunyat de Pasqual Maragall, i la seva germana Rosy– la van posar a la venda l'any passat per vint-i-quatre milions d'euros. Tanmateix, han proposat al Consell de Formentera d'adquirir-la per divuit. Aquest mes de setembre el Consell i el govern balear tenen previst començar a estudiar les possibilitats per a l'adquisició, que necessitarà la col·laboració financera de diferents organismes i institucions públiques, com la del govern espanyol i la Unió Europea.

L'arquitecte i la seva família preferirien que “la propietat passés a ser de l'administració pública, per assegurar així la preservació i el control de les activitats il·legals que s'hi realitzen”. Per això han rebaixat el preu en sis milions en constatar “l'interès de l'administració pitiüsa en l'adquisició i protecció de l'illa”, de cent trenta-set hectàrees. Els Cinnamond han rebut ofertes de particulars i entitats privades de fins a trenta milions d'euros, però només estan disposats, a hores d'ara, a entendre's amb les administracions públiques.

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, considera que l'oferta dels propietaris “és una oportunitat que no es pot deixar escapar”, tot i que la seva institució no pot fer l'adquisició tota sola. El preu de l'illot correspon al pressupost anual del Consell que presideix. Per la seva banda, la vicepresidenta i portaveu del govern balear, Pilar Costa, ha confirmat que el govern i el Consell “estudiaran com es planteja al govern espanyol la seva participació en aquesta hipotètica compra”, tot i assegurant que el govern “veu amb bons ulls que s'Espalmador passi a ser de titularitat pública.”

L'actual propietari creu que, més enllà dels fons públics, l'administració interessada pot recórrer, per finançar la compra, a “patrocinadors i fundacions que treballen en la protecció del medi ambient”, així com als ingressos que podria generar “el mateix turisme que accedeix a l'illot”. Si no s'arriba a un acord, Norman Cinnamond és partidari de “signar un conveni publicoprivat” i posar en pràctica el pla de protecció especial per a s'Espalmador previst per la legislació i que “fins ara ha quedat en paper mullat”.

L'illot el va comprar l'any 1932 Bernat Cinnamond James, de nacionalitat britànica, per quaranta-dos mil cinc-centes pessetes i hi va viure fins a la seva mort l'any 1975. La seva família, resident a Catalunya, hi ha passat tots els estius i ha preservat l'entorn en l'estat natural. Norman Cinnamond Planas s'hi va casar l'agost del 2001 amb Pilar Garrigosa, germana de l'esposa de l'expresident Pasqual Maragall. El casament es va fer a la capella de l'illot, il·luminada amb torxes, ja que a s'Espalmador no hi arribava la electricitat.