S'eleva a 282 el número de persones sota vigilància per febre hemorràgica

El nombre de persones sota vigilància a per haver estat en contacte amb pacients afectats per febre hemorràgica Crimea-Congo ha augmentat de 190 a 282, ha informat aquest dissabte Àngel Gil, membre de la comissió tècnica per a l'estudi d'aquesta malaltia i portaveu del comitè tècnic d'experts i catedràtic de Salut Pública. D'altra banda, aquest dissabte s'ha confirmat que dues persones, una treballadora sanitària i una dona que va estar a un poble d'Àvila, han estat ingressades per investigar si s'han contagiat d'aquesta la malaltia.

En declaracions als mitjans a la seu de la Direcció General de Salut Pública de la Comunitat de Madrid, Gil ha explicat que han ampliat el nombre de potencials contactes amb el virus com a mesura “de prevenció i control”. Segons ha dit, la xifra no ha de provocar alarma perquè s'està sent “molt zelós” i s'està ampliant el camp d'actuació perquè “que no s'escapi ningú”.

De les 190 persones que s'estaven estudiant fins ara en categoria de contactes, una ha manifestat algun dels símptomes i aquesta nit ha acudit a l'Hospital La Paz-Carlos III, on ha estat ingressada com a cas en investigació a la unitat d'alt aïllament. La pacient és una professional del Laboratori Clínic Central de la Comunitat de Madrid que havia estat en contacte amb els fluids contaminats del primer contagiat i que ahir a la nit va acudir a La Paz-Carlos III davant els primers símptomes.

En el mateix centre sanitari continua ingressada l'infermera contagiada que va atendre l'única víctima mortal pel brot, un home d'un poble d'Àvila. La dona continua estable dins la gravetat, una dada que Gil qualifica d'esperançadora perquè ara passa “pel moment àlgid de la fase més aguda de la malaltia”.

Dels 281 casos restants de contactes en estudi cap té símptomes, ni requereix, en aquest moment, aïllament domiciliari.

“Molt possiblement, en els pròxims dies, si això evoluciona així, algun podrà fins i tot abandonar ja el seguiment i el control”, ha explicat Gil.

En les últimes hores també s'ha obert una altra investigació sobre una dona que es troba en aïllament al Gómez Ulla. Aquesta persona va acudir divendres passat a urgències de l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid i va relatar que havia estat “passejant” per una zona rural d'Àvila i que una paparra havia picat el seu marit en una cama. L'home va tenir alguns símptomes, però s'ha recuperat i està asimptomàtic. Més tard la dona va presentar “febre i alguna simptomatologia” que podia ser “compatible” amb la malaltia. Tot plegat els va fer “sospitar” que podia estar “relacionat” amb la picada de la paparra i es va remetre aquesta persona a l'hospital Gómez Ulla. De moment és “un cas més” d'investigació i no es té encara la “confirmació serològica” de si és positiu o no.

Tampoc se sap si el lloc on l'home va patir la picada de la llagasta és la mateixa “zona geogràfica” on l'home que va morir per febre hemorràgica a l'agost va ser picat per un d'aquests paràsits.

Gil ha assegurat que “ara per ara” no existeix una “perspectiva” que hagin d'augmentar els casos. A indicat, a més, que aquest nou brot “no és” molt preocupant, ja que està “molt localitzat” en una zona concreta.

“Cal tenir present que de cada 100 picades d'una paparra infectada només el 10 % manifesten simptomatologia”, ha subratllat Gil, que ha explicat el cas de l'home que té una simptomatologia “molt lleu” i s'ha “recuperat bé”.

“A Bulgària es donen 15-20 casos a l'any i hi ha moltes més picades, però l'aparició de la malaltia té una freqüència tremendament baixa”, ha afegit.

Finalment, el portaveu ha assegurat que el resultat de les mostres que s'estan analitzant triga “bàsicament cap a 24 hores”.