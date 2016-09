Extingit un petit incendi en un habitatge de Blanes

L'incendi aquest dissabte d'un dormitori en un habitatge de Blanes ha mobilitzat diverses dotacions de bombers, que ja han extingit el foc, ha informat l'Ajuntament de la població de la Selva.

Segons un comunicat, l'avís de l'incendi ha arribat a les 14.19 hores per part d'un veí del pis del costat que s'ha adonat del foc. Tres policies han intentat accedir per la porta principal, però en no aconseguir-ho han hagut de fer-ho pel balcó d'una pis veí.

Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat a l'edifici, situat al barri de Quatre Vents. En el moment dels fets el pis estava buit i no s'ha hagut d'atendre cap ferit.

També han participat cinc dotacions de la Policia Local de Blanes, que han rebut el primer avís.

Les primeres investigacions apunten a un problema elèctric en un endoll del dormitori com a origen de l'incendi, que ha afectat un parell d'habitacions i el passadís de l'habitatge.