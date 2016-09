Mor la jove amb leucèmia que va impulsar una nova teràpia al Clínic

La jove de 18 anys Ariana Benede, Ari, impulsora d'una iniciativa per finançar una teràpia innovadora contra la leucèmia aguda limfoblàstica a l'Hospital Clínic de Barcelona en col·laboració amb doctors del centre, va morir ahir, divendres a causa de la malaltia.

L'Hospital Clínic ha anunciat aquest dissabte el decés de Benede, que no ha superat la leucèmia contra la qual lluitava des dels 13 anys d'edat.

El centre subratlla en un comunicat que Ariana Benede i la seva família “eren l'ànima” del Projecte ARI, una iniciativa que recapta fons per poder implantar a l'Estat la teràpia de Receptors T d'Antígens Quimèrics (CART, per les seves sigles en anglès), només disponible als Estats Units, per combatre la leucèmia.

El tractament CART és una immunoteràpia basada en l'alteració genètica de limfòcits del mateix pacient. Aquestes cèl·lules s'extreuen de l'organisme i s'alteren en laboratori perquè, en ser reintroduïts al cos del pacient, siguin capaços de reconèixer l'antigen de la leucèmia i destrueixin amb més precisió les cèl·lules cancerígenes, sense afectar els teixits sans.

Al febrer d'aquest any, els investigadors del Clínic van informar que ja s'havia aconseguit desenvolupar el tractament al marge de les farmacèutiques.

El projecte ARI (Assistència Recerca Intensiva) ja ha recaptat, segons figura a la seva pàgina web, mig milió d'euros que haurien de servir per realitzar assajos a l'hospital barceloní.