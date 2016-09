Un terratrèmol de 3,6 graus sacseja Santa Coloma Farners

Un terratrèmol de 3,6 graus de magnitud a l'escala Richter ha sacsejat aquest diumenge al matí Santa Coloma de Farners i s'ha notat a bona part de la comarca de la Selva.

El sisme s'ha produït a les 10.26 hores i ha tingut l'epicentre a uns cinc quilòmetres de profunditat dins el terme municipal de Riudarenes, al sud de Santa Coloma de Farners, segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Donada la rellevant intensitat, l'ICGC pronostica que el sisme ha estat àmpliament percebut al centre de la comarca de la Selva i percebut parcialment a la resta de la comarca, el Gironès i extrems nord del Maresme i el Vallès Oriental.

Protecció Civil informa que el telèfon d'emergències 112 ha atès més de 40 trucades de veïns de la zona que s'han espantat perquè el sisme ha mogut mobiliari o per fenòmens similars. De moment no hi ha constància que el terratrèmol hagi causat danys materials ni personals.

Fonts de Bombers de la Generalitat han informat Europa Press que no han hagut de mobilitzar cap dotació ja que no hi ha hagut incidències.

El sotsdirector d'Operacions de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el sisme “ha generat por i preocupació entre els veïns però no ha provocat danys”. Ha afegit que el tremolor ha arribat a notar-se en punts de l'àrea metropolitana de Barcelona com l'Hospitalet de Llobregat.

L'alcaldessa de Vilobí d'Onyar (Girona), Cristina Mundet, ha explicat a TV3 que el sisme “s'ha sentit molt fort en tot el municipi, ha durat molt poca estona i s'ha notat com una onada”. “La gent s'ha espantat molt i ha sortit al carrer. Tenim el terratrèmol d'Itàlia molt recent”, ha recordat.

L'agència d'emergències ha activat la fase de prealerta del pla especial d'emergències sísmiques de Catalunya (Sismicat).