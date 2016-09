Un pulmó creatiu al Poblenou

No és, exclusivament, un mercat de paradetes vintage, ni de productes de roba o disseny a la ultimíssima. Tampoc es tracta, només, d'un espai on les parades de menjar ràpid es barregen amb petits escenaris amb un públic de modernitat desbordant. Que ningú hi busqui paral·lelismes. Ni etiquetes. El Palo Alto Market és una mica de tot això, i més. És un concepte, un esdeveniment en si mateix amb denominació d'origen pròpia, que s'ha fet fort al seu reducte del Poblenou. Una antiga fàbrica de més de 3.700 m² de superfície situada al carrer dels Pellaires, plena de racons singulars i amb una vegetació desbordant, que el primer cap de setmana de cada mes bull d'activitat amb el pas d'uns quinze mil visitants de mitjana. El Palo Alto Market ja és una realitat més dins la gran Barcelona.

Dissabte, el projecte va arrencar una nova temporada. La seva essència es manté, amb 130 expositors dividits entre els dedicats pròpiament a la restauració –uns trenta– i els de venda de productes de disseny, roba, artesania i orfebreria, entre d'altres –un centenar més–. Entre aquests últims, l'oferta de productes exhibits cobreix una àmplia amalgama. Des d'ulleres de sol d'autor, arracades, amplificadors de so per a mòbil fets amb fusta, camises o noves línies de sabates inspirades en les que utilitzaven antigament els pastors portuguesos. “Volem ajudar a descobrir tendències emergents amb la voluntat de sorprendre”, comenta Paula Mariscal, un dels rostres visibles del Palo Alto Market. I sorprès es quedarà qui visiti, per exemple, l'estand de Weneedle, on venen els patrons i el material per fabricar-se una abric de llana del Tirol a casa. En dues hores ja està fet. Si un mateix pot muntar-se un armari de nom suec indesxifrable, per què no una peça de roba?

Les últimes tendències de la restauració urbana també són un dels trets identitaris del mercat. Com ara les food truck o caravanes on es poden degustar hamburgueses més o menys sofisticades, plats indis o vegans. I tot amanit amb música en directe. Enguany, n'hi haurà més al Palo Alto, escampada en tres escenaris que ampliaran la programació tradicional de l'esdeveniment. I, ahir, per arrodonir l'arrencada, Sidonie hi van presentar nou disc. De mercat convencional, res de res.