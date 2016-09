Un Sant Roc de 9 de 8

L'atenció del món casteller en la primera jornada del mes de setembre es va centrar en el que succeïa a les places de Sabadell, on els Minyons de Terrassa van firmar la millor actuació del matí; a Montblanc, on la Vella i la Joves compartien cartell, i a Torredembarra, on els Xiquets de Tarragona volien recuperar les bones sensacions. Una jornada amb substància.

Bon ambient a plaça per la diada de Sant Roc, que comença amb una primera ronda potent, amb els Minyons de Terrassa descarregant el 3 de 9 sense cap problema i les altres tres colles arrencant amb una, dues i tres catedrals. Especialment significativa va ser la dels Castellers de Sabadell, ja que era la primera del curs i davant de la seva gent. També van completar amb categoria el 5 de 8 els Capgrossos de Mataró, però en canvi els Castellers de Barcelona no el van poder controlar i el van perdre després de la coronació.

Els Minyons van afrontar en la segona ronda el

9 de 8, la seva aposta de màxims per a la diada. El castell dels 57 (castellers de tronc) es va completar amb molt bona mida i sincronització dels tres enxanetes. Els terrassencs tampoc no van tenir dificultats amb el 4 de 9, amb què van segellar la sèrie,

i es van acomiadar amb

el pilar de 6. La colla està on volien els seus màxims responsables: amb grans castells assolits, amb grans objectius per assolir i amb castellers per assolir-los.

Llàstima que per als Castellers de Sabadell les coses es van torçar en el segon acte, en què no van poder aconseguir el seu gran objectiu. Així, cap dels dos atacs dels saballuts contra el 3 de 9 (un castell que enguany han carregat) va tenir la contundència exigida i es van haver de desmuntar amb els sisens posats. Els nervis van jugar una mala passada a la colla, que va reconduir l'actuació amb el 7 de 8 i el 4 de 8.

Els Capgrossos de Mataró han tornat forts de vacances i amb ganes de ser també protagonistes. La solvència amb què van resoldre el 3 de 9, el seu segon castell del dia, n'és una prova clara. Determinació i domini. Els mataronins van arrodonir la sèrie amb el 7 de 8, i ho van rematar també amb el pilar de 6. Condicionants per la caiguda, els Castellers de Barcelona, en canvi, van haver de rebaixar pretensions i completar la seva sèrie amb el 3 de 8 i el 4 de 8.

A Montblanc, la Colla Vella i la Colla Joves van mantenir la frescor dels seus troncs amb construccions de mèrit com el 3 de 9, que els rosats van plantar en la segona ronda, i el 5 de 8, amb què els vermells havien obert plaça. La Vella, que havia sortit amb el 4 de 8 amb el pilar, va acabar l'actuació carregant el pilar de 7. És el segon espadat consecutiu que no aconsegueix completar.

Finalment, a Torredembarra, els Xiquets de Tarragona van començar el camí de la recuperació moral i tècnica descarregant el 3 de 9, que, entre els grans, és el seu castell avui més fiable. També

cal destacar el 4 de 8 amb l'agulla dominat pels Nens del Vendrell en la mateixa actuació.