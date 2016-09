El detingut per amenaçar el col·lectiu LGTB hi torna

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha comunicat als Mossos d'Esquadra que el veí de Mataró (Maresme) acusat d'amenaçar en les xarxes socials amb perpetrar un gran atac contra el col·lectiu de lesbianes, gais, transgèneres i bisexuals (LGTB) a Barcelona ha tornat a penjar un vídeo intimidatori. Ho va fer dissabte a la nit, poc després de quedar en llibertat.

L'autor de les amenaces, de 36 anys, va ser detingut per la Policía Nacional espanyola i va quedar en llibertat dissabte a la nit. En alguns dels seus missatges i vídeos insinuava que estava preparant una matança com la que hi va haver el mes de juny a la discoteca Pulse a Orlando, als Estats Units.

L'arrestat va difondre a través de les xarxes socials enregistraments on brandava una pistola i animava a disparar al cap contra persones homosexuals. Aquest individu, que en només un mes va arribar a publicar 31 vídeos de contingut homòfob i intimidatori al seu canal de YouTube, apuntava al Circuit Festival que es va celebrar a l'agost a Barcelona –un dels principals esdeveniments mundials del circuit LGTB– com a possible objectiu d'un atac.

La policia espanyola va confiscar una pistola de fogueig a casa seva, que havia utilitzat en alguns dels enregistraments.

El president de l'entitat, Eugeni Rodríguez, ha lamentat que aquest individu hagi sortit lliure “després del que va fer”. Segons ell, aquest fet ha generat alarma en el col·lectiu.

Per aquesta raó Rodríguez ha alertat a la Unitat de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos d'Esquadra de la situació i ha comunicat els fets a responsables de la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat.

“No podem permetre aquesta impunitat i molt menys a l'empara de la llei contra l'homofòbia”, ha reflexionat a través d'un comunicat l'Observatori Contra l'Homofòbia. L'entitat considera que “cal actuar de forma contundent davant aquesta exhibició d'odi homòfob”.