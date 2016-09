Els usuaris de l'R16 podran demanar la devolució del bitllet a partir dels 7 minuts de retard

El usuaris de la línia R-16 de Rodalies (Barcelona-Tarragona-Tortosa) podran optar a la devolució exprés del seu bitllet a partir dels 7 minuts de retard en lloc dels 15 minuts habituals, segons ha confirmat aquest dilluns el departament de Territori i Sostenibilitat.

La mesura entrarà en vigor el proper 12 de setembre i s'allargarà fins a la recuperació dels temps de viatge de la línia. Els horaris de la R16 es van modificar ara fa un mes de manera provisional i està previst que es mantinguin fins a la finalització de les obres de millora de la línia. Aquests canvis han augmentat el temps de trajecte en una mitjana de 8 minuts per tal d'assegurar la puntualitat als usuaris.

El canvi de freqüències , però, no ha assolit l'objectiu de puntualitat del 90% que es pretenia per al servei, i que és la mitjana prevista en el contracte programa amb Renfe per als trens regionals el 2016.

Segons dades facilitades per l'operador ferroviari, la puntualitat mitjana dels 24 trens que circulen per l'R-16 durant el mes d'agost ha estat del 63%, amb un retard mitjà de 6 minuts. El 29 d'agost va ser el dia amb una millor puntualitat: un 86% de mitjana. El retard més destacat es va produir el passat 22 d'agost i va ser de 110 minuts. En concret, va afectar el tren que surt de Tortosa a les 10.38h i que ha d'arribar a l'Estació de França de Barcelona a les 13.26h.

Això no obstant, s'ha produït una millora en la puntualitat respecte dels mesos de juny i juliol. Al primer més només el 16 % dels trens d'aquesta línia van arribar a l'hora prevista, amb retards màxims de 249 minuts; al juliol ho van fer el 21 %, amb puntes de 179 minuts.

En unes declaracions als mitjans de comunicació, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, ha destacat que partir del 12 de setembre que la devolució a partir dels 7 minuts és una mesura que s'implementa de “manera excepcional” a la línia R-16. “Fins que la situació no estigui normalitzada i tinguem una puntualitat com la que caldria esperar a la resta de línies, aplicarem la devolució a partir del set minuts de retard”, ha sentenciat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat.

Per altra banda, Renfe incorporarà, a partir del pròxim 6 de setembre, un nou tren diari en la línia R16 que connectarà Barcelona i Tortosa (Baix Ebre) a la nit. El nou servei sortirà de Tortosa a les 20:57 hores i arribarà a l'estació de Sants de Barcelona a les 23:31 hores. Amb aquest nou enllaç els usuaris d'aquesta línia disposaran d'un total de 20 trens diaris, 10 per sentit.

A partir del proper 1 de novembre vuit trens Euromed –quatre per sentit– faran parada a l'estació de l'Aldea (Baix Ebre) i es connectaran aquests trens amb la ciutat de Tortosa amb un servei llançadora amb autobús.