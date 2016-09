Berga enllesteix els preparatius d'un dia històric

“Si les coses van com fins ara, jo crec que superarem les 60.000 persones.” Així de clar es va mostrar Manel Escobet, membre del secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana a Berga, en una roda de premsa celebrada ahir al matí al passeig de

la Pau de Berga per explicar els últims detalls de

la mobilització d'aquest diumenge a la capital del Berguedà. “Si ho féssim avui mateix, seríem entre 50.000 i 60.000 persones. El cas és que ho fem diumenge i el nombre d'inscrits ben segur que pujarà”, va dir Escobet.

Inicialment, les previsions eren molt inferiors: l'Assemblea esperava entre 20.000 i 50.000 persones. Malgrat això, tot i que la participació sembla que finalment serà força més elevada, Escobet va deixar clar que no caldran més voluntaris dels que es preveien des del principi. De moment, n'hi ha 300 de reclutats i se'n necessiten 400, però l'ANC remarca: “Tenim la convicció que en els propers dies arribarem a la xifra necessària”, va dir Escobet.

El lloc “més complex”

Les prop de 60.000 persones que s'esperen a Berga diumenge són una autèntica prova de foc per a un municipi que mai abans ha acollit aquest gros de gent. De fet, sense anar més lluny, el darrer dia de Patum del maig passat una empresa va comptar unes 7.100 persones a

la plaça de Sant Pere de Berga, la qual cosa suposava un rècord històric d'afluència de persones. Per la Diada, la capital del Berguedà ha de ser capaç d'acollir-ne unes 60.000. Per aquest motiu, l'Assemblea va recalcar ahir que “Berga és el punt de mobilització més complex dels cinc que s'han escollit com a seus per a aquesta Diada”. Barcelona, Tarragona i Lleida són grans ciutats que estan acostumades a acollir multituds, mentre que Salt està enganxat a una altra gran ciutat com Girona. En canvi, Berga és una mena de ciutat petita o de poble gran. Aquesta és la realitat de la qual parteixen els cossos de seguretat del municipi a l'hora de preparar l'entramat per acollir les prop de 60.000 persones que s'hi esperen.

Talls de trànsit

D'entrada, i com és lògic, la mobilitat per l'interior de la ciutat estarà notablement condicionada pels preparatius i per l'acte central, que se celebrarà al passeig de la Pau diumenge a la tarda. En aquest sentit, es restringirà el trànsit al passeig i a tots els carrers que hi estan connectats la tarda de dissabte i durant tot l'endemà, dia 11 de setembre. Malgrat tot, no es descarta “obrir un carril de circulació exclusiu per a turismes a la plaça de la Creu [al capdamunt del passeig de la Pau] per tal que els cotxes puguin passar des de la ronda Moreta fins al carrer del Roser”,

va explicar ahir Josefina Vizuete, cap de la policia local a Berga. D'altra banda, la parada d'autobús, que habitualment està situada a la part alta del passeig de la Pau, s'ubicarà de manera excepcional al capdavall. En concret, se situarà a la carretera de Sant Fruitós, al lateral oposat a la benzinera BP de Berga.

Temor per la sortida