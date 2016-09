El govern actuarà contra l'homòfob

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es personarà com a acusació popular en el transcurs d'aquesta setmana contra José Miguel Camargo, el veí de Mataró detingut fa alguns dies per haver llançat missatges contra el col·lectiu LGTBI i, fins i tot, amenaçar de dur a terme un atac armat a Barcelona com el d'Orlando el de 12 de juny passat, que va causar la mort de 50 persones en una discoteca gai. En declaracions a l'ACN, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va explicar ahir que aquest cas seguirà la via penal perquè hi ha amenaces de mort. La consellera hi va afegir que fins ara ja se li han obert 32 expedients per la via administrativa.

Bassa va reiterar que “es perseguirà tot allò que siguin discriminacions” i que el departament donarà suport als col·lectius LGTBI. La consellera ha explicat que amb la llei 11/2014, que s'està desplegant, la Generalitat té competència per sancionar per via administrativa i que els 32 expedients oberts fins ara probablement acabaran en sancions directes. “Però, quan la falta és més greu com en aquest cas, hem de ser al costat de les víctimes, acompanyarem i farem acusació popular en defensa de la legalitat”, ha defensat Bassa.

L'autor de les amenaces té 36 anys i antecedents per maltractaments i lesions. Dissabte va quedar en llibertat provisional després de declarar davant el jutge, i podria enfrontar-se a una pena d'entre un i quatre anys de presó, a més d'una multa d'entre 601 i 30.000 euros per haver infringit la llei de seguretat ciutadana.

Ahir, l'Observatori Català Contra l'Homofòbia va celebrar l'anunci de la consellera, mentre que el grup parlamentari de C's va criticar que no hagi actuat abans en aquest cas.