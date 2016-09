L'oposició força Colau a fer un ple sobre les terrasses

La política local barcelonina comença a posar-se a to amb vista al nou curs que comença. Ho van demostrar ahir CiU, Ciutadans i el PP, que han fet front comú i han forçat la celebració d'un ple extraordinari sobre la controvertida ordenança de terrasses. Reclamen al govern d'Ada Colau que impulsi “de manera immediata” la modificació de la normativa i posen el focus en els articles relatius a les distàncies mínimes que han de respectar les terrasses respecte al mobiliari urbà i els edificis. Un aspecte que ha estat motiu de conflicte entre els restauradors i el govern local perquè pot suposar la desaparició o reducció de moltes terrasses .

CiU va aprovar l'ordenança l'any 2013 –amb el suport del PP– i no és el primer cop que els grups municipals posen sobre la taula la necessitat de revisar-la. La qüestió, de fet, ja es va tractar en un ple extraordinari celebrat el juliol del 2015. “Es va fer per parlar, en el fons, de la mateixa necessitat d'impulsar accions de govern i res ha canviat”, va criticar el líder del PP, Alberto Fernández Díaz, que va comparèixer amb els presidents dels grups municipals de CiU i C's, Xavier Trias i Carina Mejías. Tots tres es van mostrar molt crítics amb el govern, al qual van retreure la seva “inacció”. “Es passen el dia parlant, però no fan el que s'ha de fer; no hi ha ni un diàleg ni un consens autèntics”, va afirmar Trias.

La proposta d'acord que defensaran en el ple reclama que el consistori “vetlli per aconseguir l'equilibri entre els usos de les terrasses i l'espai públic, amb l'objectiu de garantir la qualitat dels espais per als ciutadans i donar suport al sector de la restauració perquè pugui oferir una ocupació estable i de qualitat”. “Volem una ordenança que doni seguretat jurídica i que solucioni els problemes que ha generat l'aplicació de les ordenacions singulars, que no s'ha fet amb el consens necessari en alguns espais de la ciutat”, va explicar Mejías. La proposta també planteja modificar la composició de la comissió tècnica de terrasses –perquè hi pugui haver tècnics dels grups municipals– i aprovar les ordenacions singulars pendents amb criteris “que no comportin restriccions arbitràries”.

“Això s'ha convertit en un desgavell superior a l'imaginable, l'ordenança s'està aplicant sense un criteri clar; en alguns llocs es minimitza la supressió de taules i en d'altres s'actua amb una contundència extrema”, va afirmar Trias. El líder de CiU es referia a la retirada de les terrasses dels porxos de la Boqueria. “Els resultats són escandalosos, s'han retirat les taules i ara tenim la gent menjant asseguda al terra”, va dir. El ple se celebrarà, com a màxim, a principi d'octubre i els tres líders municipals van convidar la resta de grups a fer aportacions o sumar-se a la proposta. “Volem portar al ple un diàleg, un debat per arribar a acords i que finalment tinguem una acció eficaç del govern per resoldre aquesta situació”, va defensar Mejías.