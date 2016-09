Detenen dos ultres per haver agredit una dona amb nicab

La Guàrdia Urbana ha detingut a Barcelona dos homes acusats d'haver agredit una dona embarassada, a la quan havien increpat prèviament perquè duia un nicab. Els arrestats –segons el cos de policia barceloní– estarien vinculats al moviment ultra, ja que tenen antecedents relacionats “amb la pertinença a grups radicals d'extrema dreta dins de l'àmbit esportiu”. La detenció va tenir lloc la setmana passada i, després de comparèixer al jutjat, els dos homes van quedar en llibertat amb càrrecs.

Els fets van passar, concretament, el dilluns 29 d'agost a la nit, quan la dona caminava pel districte de Ciutat Vella acompanyada de la seva parella i els seus dos fills. Segons van explicar els testimonis a la policia, els dos detinguts la van increpar perquè duia un nicab, un vel que cobreix la cara i té una petita obertura per als ulls. La parella de la dona els va recriminar la seva actitud i, llavors, els arrestats van empènyer l'home diverses vegades i el van agredir. Ella –en avançat estat de gestació– hi va intervenir i un dels agressors li va donar una puntada de peu a l'abdomen.

Les persones que es trobaven en aquell moment al carrer es van interposar entre els dos homes i la família per protegir-la fins que arribés la Guàrdia Urbana. Els agents van demanar assistència sanitària urgent i, d'entrada, van detenir un dels agressors i van identificar l'altre. La dona va ser traslladada a l'hospital, on li van fer diverses proves i es va confirmar que ella i el fetus no tenien lesions greus.

A partir d'aquí, la Guàrdia Urbana va obrir una investigació i, després de valorar les declaracions dels testimonis i dels suposats agressors, els dos homes van quedar finalment detinguts acusats d'un delicte d'odi i discriminació i també de lesions. La policia barcelonina va informar dels fets el fiscal de delictes d'odi i discriminació, Miguel Ángel Aguilar, que exercirà l'acusació pública.

Els Mossos, a petició de la fiscalia, se centraran ara a investigar la vinculació dels detinguts amb grups d'aficionats radicals d'extrema dreta.