Mercè intrèpida

El Piromusical retrà un peculiar homenatge a Bowie i Prince

Fent el símil literari, la programació de les Festes de la Mercè de Barcelona –del 22 al 25 de setembre– seria com un fascicle per entregues. Primer es fa públic el cartell, el nom del pregoner i de la ciutat convidada i, així, successivament es van detallant les activitats començant per les musicals –el BAM– i acabant per les de carrer i cultura popular. Ahir va ser el torn de donar a conèixer l'oferta d'aquest últim apartat, que bascula entre els actes més històrics i tradicionals que s'han convertit en un bastió de l'esdeveniment –el correfoc, el seguici del dia 24 o la doble jornada castellera a Sant Jaume–, juntament amb les noves representacions i formes d'expressió de la cultura urbana, i a les quals enguany la Mercè prestarà especial atenció. El hip-hop, el circ de nova fornada, els espectacles de carrer de diferent format i els grafits seran, enguany, més protagonistes.

Algunes d'aquestes manifestacions tindran com a escenari el parc de la Ciutadella o el castell de Montjuïc sota l'epígraf del Festival Mercè Arts de Carrer (MAC), amb un cartell de 101 artistes i 92 companyies amb molta presència francesa. No és gratuït, ja que París és la ciutat convidada en aquesta edició de la Mercè. D'entre els suggeriments que destaca l'organització hi ha el nom d'Olivier Grossetête, especialista a fer construccions efímeres de fins a 23 metres d'altura. Serà a la Ciutadella, concretament a l'Espai Cascada. A Montjuïc, l'escenari festiu més identificat amb el circ, una de les moltes propostes a l'abast és la de La Contrebande, un grup format per sis acròbates en les seves diferents expressions.

Una de les voluntats del govern d'Ada Colau és donar un caràcter descentralitzat a la festa major institucional de Barcelona, i per això enguany s'estrenen escenaris sobre el territori. Un d'aquests és el parc de la Trinitat, on s'han programat combinats de circ i dansa, instal·lacions artístiques i, sobretot, espectacles relacionats amb allò que es coneix com a “cultura” o “ritmes del carrer”. Un gran calaix de sastre que inclou des del break dance –aquí destaca l'exhibició que faran Street Squad, participants en el darrer mundial sobre la disciplina– fins al roller dance o coreografies creades a partir de partits de futbol.

La Fabra i Coats és un dels altres espais que s'estrenen. Els muntatges, aquí, tenen un caràcter més experimental, propi d'un discurs que pretén relligar cultura i noves tecnologies. Com a exemple val el cas de Col·lec, un estudi amb seu a Barcelona que ha desenvolupat tres gronxadors que generen so i llum. Igualment, l'antiga fàbrica del districte de Sant Andreu serà l'indret on s'assajarà un programa de la Unió Europea, CreatiFI, que li permetrà connectar-se virtualment amb la Ciutadella i el CCCB. La Mercè també aterrarà per primer cop al centre de creació escènica de La Caldera, a les Corts, que serà el marc d'una mostra de cinema fet per dones així com la projecció del documental La dansa. El ballet de l'òpera de París, en el que serà l'enèsim homenatge de la festa major a la capital francesa.

I, per tancar el cercle, dues propostes que s'han fet un lloc propi en la programació de la Mercè. L'una és relativament recent, com són les projeccions sobre la façana de l'ajuntament. I, és clar, enguany torna un clàssic entre clàssics, com és el Piromusical, que clourà la gresca la nit del 25 a l'avinguda Maria Cristina. Sonarà chanson française, per descomptat, però també es tindrà un record

per a David Bowie i Prince.