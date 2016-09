El bisbe Taltavull, auxiliar de Barcelona, controlarà la diòcesi de Mallorca

El bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, ha estat nomenat pel Vaticà administrador apostòlic de la diòcesi de Mallorca, en substitució de Xavier Salinas, que, després de veure's implicat en un afer tèrbol, la presumpta relació amorosa amb la seva secretària, ha estat enviat de tercer a la diòcesi de València, sota el mandat de l'ultraconservador cardenal Antonio Cañizares. L'escàndol de la relació sentimental del bisbe Salinas va fer-se públic el desembre passat quan el marit de la seva secretària va denunciar públicament –amb fotografies incloses– l'afer. La situació d'aleshores ençà era insostenible.

Taltavull, de moment, anirà i tornarà de Mallorca però continuarà vivint a Barcelona, d'on podrà, perfectament, exercir el seu nou càrrec i, on, amb el bisbe Omella al capdavant, avui se'l considera imprescindible. “El bisbe Omella, que encara no coneix bé la diòcesi, necessita la figura de Taltavull, un home molt proper, pastoral i molt estimat per tothom”, van explicar ahir algunes fonts pròximes a l'Arquebisbat.

El decret que designa Taltavull com a administrador apostòlic a Mallorca explicita que tindrà les mateixes atribucions i competències “que competeixen a un bisbe diocesà”. De moment, però, també mantindrà les funcions a Barcelona mentre el Vaticà no digui una altra cosa.

El bisbe Sebastià és menorquí i havia fet de capellà a Mallorca, i ara haurà de pacificar la diòcesi i, diuen, buscar un nou bisbe per a Palma. Altres fonts, però, ahir ja deien que la cúria a qui podria estar buscant seria un substitut de Taltavull per a Barcelona. Aquesta, si fos el cas, no seria una tasca fàcil atès que la Santa Seu no se'n va sortir a l'hora de buscar un bisbe català de titular de Barcelona (Omella, com se sap, és de Terol i, si bé parla català, s'ha format a Saragossa).

Comptarà amb tothom