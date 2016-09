Peatge per al turisme

En el tram final d'una temporada estival en què es tornaran a batre tots els rècords, el turisme continua ocupant un lloc destacat en el debat polític i social de Barcelona. Una discussió que, d'entrada, tenia com a eix central la necessitat d'ordenar, és a dir regular, una activitat que està col·lapsant àrees com ara el centre de la ciutat. El joc, però, dóna per a molt, i el govern local i el principal partit de l'oposició, CiU, es van embrancar ahir en una controvèrsia sobre la necessitat que la capital catalana obtingui més rèdits –o sigui recursos– dels visitants que hi fan escala, a través de la via impositiva.

L'exalcalde Xavier Trias va ser l'encarregat de tocar el toc d'inici del debat. En un esmorzar amb els mitjans de comunicació d'inici del nou curs polític, el cap del grup de CiU va apostar per la creació d'una nova taxa, municipal, que repercuteixi sobre els turistes que fan cap a Barcelona però no hi dormen. A l'hora de pensar en un col·lectiu que en podria resultar especialment afectat, el primer grup que ve al cap és el dels creueristes. “Tenim dues opcions, o fem un recàrrec sobre la taxa que té la Generalitat, que és una possibilitat, o en creem una de nova municipal”, va dir Trias, que alhora va acusar l'executiu municipal de no exercir una posició de lideratge en aquesta matèria: “El turisme no està ordenat, està desbocat; hem crescut de manera molt important, fins al punt que ara tenim 30 milions de turistes”, va reblar.

Si bé la implantació d'aquest tribut no seria una opció mal vista entre una part del govern d'Ada Colau –la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, va ser la primera a plantejar-ho–, el discurs oficial és un altre. Pel PSC, que és qui gestiona la matèria a través del segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni, la via a explorar és aconseguir més participació de la taxa turística de la Generalitat. Actualment Barcelona rep uns 7,5 milions per aquest concepte, que representen un 33% del que es recapta per aquest concepte a la capital catalana en un any –22,2 milions–. I, ahir, només una estona després que CiU llancés la seva proposta, Collboni instava la Generalitat a cedir el 100% de la taxa al consistori. “Demano a Trias que es posi al costat de l'Ajuntament en aquesta reivindicació davant del govern català abans de proposar nous impostos”, va manifestar el tinent d'alcalde.