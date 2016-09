Puigdemont es compromet a ser fidel al compromís independentista que va caracteritzar Muriel Casals

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha compromès aquest dijous a ser “fidel” al compromís de portar Catalunya cap a la independència que “va representar com ningú” Muriel Casals. L'expresidenta d'Òmnium i diputada de Junts pel Sí, que va morir a mitjan febrer després de patir un accident a Barcelona, ha rebut avui la Medalla d'Or de la Generalitat a títol pòstum.

En la seva intervenció a la cerimònia de lliurament de la medalla celebrada aquest vespre al Palau de la Generalitat, Puigdemont ha destacat la trajectòria cultural, cívica i política de Casals i ha citat unes paraules de l'expresident Artur Mas sobre ella: “Era la millor de tots nosaltres i ho continua sent”.

El president ha reconegut que el buit que va deixar Casals “costa d'omplir”, però ha assegurat que des del primer dia “són molts els que continuen la feina i la vida exactament igual com les hauria volgudes i les hauria lluitat i les hauria exigit la Muriel”. “Perquè al capdavall, haurem de retre comptes i poder-ho fer sense que se'ns pugui dir que no hem estat fidels al compromís contret amb els ciutadans i que la Muriel va saber representar com ningú”, ha subratllat.

L'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell ha obert l'acte i ha estat l'encarregat de glossar la figura de Casals.

També ha parlat la filla de l'expresidenta d'Òmnium, Laia Gasch, que ha instat a seguir “l'exemple de la Muriel” ara que Catalunya es troba “a les portes” de fundar una “república”. “La Muriel va marcar el camí i ens deixa la seva llum, nítida i blanca. La seguim”, ha dit.